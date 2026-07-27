Dertour Group übernimmt verbleibende Anteile an DSR Hotel Holding

Die Deutsche Seereederei (DSR) zieht sich damit aus dem operativen Hotelgeschäft zurück und will sich künftig auf die Entwicklung neuer touristischer Konzepte und Geschäftsmodelle konzentrieren. Bei ausgewählten Projekten wollen beide Unternehmen weiterhin zusammenarbeiten. Die DSR Hotel Holding geht auf die von Horst Rahe und der Deutschen Seereederei aufgebauten Hotelaktivitäten zurück. Zum Portfolio zählen die Marken A-Rosa, aja, Henri, Urban Nature und Mira Hotels & Resorts sowie Einzelhotels wie das Hotel Neptun und das Hotel Louis C. Jacob. Insgesamt umfasst das Portfolio 34 Ferienhotels in Deutschland, Österreich und Italien.

Jahrelang gemeinsam am Ruder

Seit 2021 hatten die Deutsche Seereederei und die Dertour Group das Hotelgeschäft gemeinsam geführt. Die REWE-Tochter erhöhte ihre Beteiligung in den Folgejahren schrittweise auf zuletzt 74,9%. Mit der vollständigen Übernahme stärkt sie nach eigenen Angaben ihr Hotelgeschäft. „Wir übergeben ein erfolgreich aufgebautes Hotelgeschäft in gute Hände und schaffen uns damit den Freiraum, unsere Energie auf die Entwicklung neuer touristischer Geschäftsmodelle zu konzentrieren. Die Zusammenarbeit mit der Dertour Group bleibt partnerschaftlich und wird bei geeigneten Projekten fortgeführt“, erklärt Horst Rahe, geschäftsführender Gesellschafter der Deutschen Seereederei.

Christoph Debus, CEO der Dertour Group, bezeichnet die DSR Hotel Holding als wichtigen Bestandteil der Hotel Division von Dertour. Mit der vollständigen Übernahme schaffe man eine „klare und verlässliche Grundlage für die weitere Entwicklung des Unternehmens und seiner Marken“. Zugleich würdigte er die Rolle von Horst Rahe beim Aufbau des Hotelportfolios.

DSR konzentriert sich auf neue Tourismuskonzepte

Künftig will die Deutsche Seereederei ihre Aktivitäten auf die Konzeption, Entwicklung und Markteinführung neuer Angebote für den Tourismus- und Freizeitmarkt konzentrieren. Als wesentliche Veränderungen nennt das Unternehmen unter anderem die Digitalisierung und den Einsatz künstlicher Intelligenz, steigende Nachhaltigkeitsanforderungen, veränderte Mobilitätspräferenzen, geopolitische Unsicherheiten und den Fachkräftemangel.

„Unsere besondere Stärke lag immer darin, Veränderungen im Reiseverhalten frühzeitig zu erkennen und daraus konkrete Produkte und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Wir arbeiten weiter an der Entwicklung neuer, zukunftsfähiger Angebote“, so Rahe. (red)