Dertour Deluxe baut Afrika-Angebot aus

Afrikanische Urlaubsländer gehören laut Dertour zu den Trend-Reisezielen, die sich aktuell am dynamischsten weltweit entwickeln. Dabei suchen anspruchsvolle Gäste einzigartige, authentische und behutsam gestaltete Erlebnisse. „Luxusreisen wachsen besonders dort stark, wo Natur, Exklusivität und verantwortungsvolles Reisen zusammenkommen", sagt Mike Lehmann, Director Dertour Deluxe. "Gefragt ist dabei ein neues Verständnis jenseits klassischer Luxusdefinitionen: Nicht maximaler Komfort, sondern Abgeschiedenheit, Originalität und authentische Erlebnisse sind gewünscht."

Vor diesem Hintergrund baue der Luxusreiseveranstalter, der in diesem Jahr sein 20. Bestehen feiert, sein Afrika-Portfolio deutlich aus. Deutlich erweitert wird das Angebot an hochwertigen Lodges und Camps (+23%), bei dem nun mit Wilderness, einem der führenden Anbieter für verantwortungsvollen Luxus-Safaritourismus, zusammengearbeitet wird.

Zu den Neuzugängen und Neuerungen zählen unter anderem:



Wilderness Serra Cafema (Namibia)

Wilderness Mombo & Little Mombo, Vumbura Plains, Jao Camp sowie Duma Tau & Little Duma Tau (Botswana)

Wilderness Bisate Lodge und Magashi Camp (Ruanda)

Renommierte Häuser wie One&Only Gorilla’s Nest und One&Only Nyungwe House in Ruanda

Ritz-Carlton Masai Mara Safari Camp in Kenia

Thornybush Game Reserve in Südafrika

Neue Flug-Safaris, geführte Safaris zu Fuß und flexibel kombinierbare Module für individuellere Reiseverläufe

Bush-& Beach-Kombinationen

Family Safaris

Individualisierung als Schlüssel

Parallel zum Ausbau des Portfolios stärkt Dertour auch den Fokus auf maßgeschneiderte Reisen. Jede Strecke, jede Unterkunft und jedes Erlebnis werde individuell auf die Wünsche der Gäste abgestimmt. Standardisierte Pakete sollen als Inspiration dienen, im Mittelpunkt stehe dann die persönliche Ausgestaltung. Unterstützt werde dieser Ansatz durch digitale Reiseverläufe auf Basis der webbasierten Lösung Wetu: Reisebüros können damit bereits in der Angebotsphase komplexe Routen visuell hochwertig darstellen. Für die Kund:innenen sollen daraus moderne, digitale Reiseunterlagen mit klar strukturierten Abläufen, relevanten Zusatzinformationen und einem durchgängigen Reiseerlebnis entstehen – von der Planung bis zur Rückkehr. (red)