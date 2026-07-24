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Österreich-Tourismus mit Höchstwert für Sommersaison
Österreichs Tourismus ist mit einem neuen Höchstwert in die Sommersaison gestartet. Im Mai und Juni wurden laut vorläufigen Zahlen von Statistik Austria 22,35 Mio. Nächtigungen verzeichnet - das beste Ergebnis einer Sommervorsaison seit Beginn der elektronischen Aufzeichnungen 1973/74.
Bei den Zahlen handelt es sich um ein Plus von 1,5% gegenüber dem Vorjahr, wie das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus mitteilt. Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner sieht darin einen starken Vertrauensbeweis für die heimischen Gastgeberi:nnen: „Urlaub in Österreich ist gefragt, weil die Menschen wissen, dass sie bei uns echte Gastfreundschaft, hohe Qualität und ein sicheres Urlaubsland erwartet." Das Ergebnis sei vor allem ihr Erfolg und eine große Anerkennung für die vielen Mitarbeiternden.
Besonders dynamisch entwickelte sich der Mitteilung zufolge die Nachfrage aus dem Ausland. Die Nächtigungen internationaler Gäste stiegen um 2,9% auf 15,1 Millionen. Zuwächse gab es unter anderem aus Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und Liechtenstein sowie aus den USA. Der US-Markt legte um 8,4% zu.
Strategischer Rahmen: Vision T
Für Zehetner sind die positiven Zahlen zugleich ein klarer politischer Auftrag: „Unser Anspruch ist, den Betrieben jene Rahmenbedingungen zu geben, die sie brauchen, um erfolgreich wirtschaften und investieren zu können. Dazu gehören weniger Bürokratie, ausreichend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine leistungsfähige Infrastruktur und ein Tourismus, der regionale Wertschöpfung über das ganze Jahr hinweg schafft.“ Genau hier setze die Vision T an, die vor kurzem präsentiert wurde. Gemeinsam mit rund 500 Beteiligten aus Tourismus, Wirtschaft, Regionen und Interessenvertretungen wurde ein strategischer Rahmen für den Tourismusstandort Österreich bis 2035 erarbeitet. Im Mittelpunkt stehen die drei Leitbegriffe Wertschöpfung, Wertschätzung und Werterhalt. „Die Vision T gibt die Richtung vor: Wir wollen einen Tourismus, der wirtschaftlich erfolgreich ist, von den Menschen getragen wird und gleichzeitig das erhält, was Österreich besonders macht. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass die Ausgangslage stark ist. Jetzt geht es darum, diese Stärke langfristig abzusichern“, betont Zehetner.
Tourismus sei in vielen Regionen ein zentraler Wirtschaftsmotor. Von erfolgreichen Beherbergungsbetrieben profitierten auch Gastronomie, Handel, Landwirtschaft, Freizeitwirtschaft, Kultur und zahlreiche regionale Dienstleister. „Hinter jeder Nächtigung stehen Arbeitsplätze, Lehrstellen und Wertschöpfung in den Regionen. Tourismus ist Mannschaftssport. Der Erfolg entsteht, weil viele Betriebe und Berufsgruppen zusammenspielen. Mit insgesamt 76,93 Millionen Nächtigungen wurde auch in der ersten Jahreshälfte 2026 ein Plus von 1% gegenüber dem Vorjahreszeitraum erzielt. (red)
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Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
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