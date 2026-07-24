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AIDA testet digitalen Self Check-in
AIDA Cruises hat in einem Pilotprojekt am 23. Juli 2026 erstmals mit allen Gästen einen digitalen Gäste-Check-in am Cruise Terminal Hamburg-Steinwerder getestet.
Am Cruise Terminal Hamburg-Steinwerder konnten Gäste ihre Einschiffung für die Kreuzfahrt mit AIDAprima eigenständig an einem der zwanzig digitalen Check-in-Terminals durchführen. Die Identitätsprüfung erfolgte dabei mithilfe von Ausweisdokumenten und biometrischem Gesichtsabgleich.
Der Test zeige, welche Möglichkeiten moderne digitale Technologien heute bereits für den Check-in von Kreuzfahrtgästen bieten, wie AIDA Cruises mitteilt. Der digitale Check-in beschleunige den Einschiffungsprozess im Terminal und schaffe für Gäste ein komfortableres Anreiseerlebnis. Der Service verkürze Wartezeiten und biete mehr Flexibilität. Gäste könnten dabei auch weiterhin auf den persönlichen Service an einem klassischen Counter setzen oder sich beim Check-in-Prozess von der Crew unterstützen lassen.
Während der aktuell laufenden Pilotphase am Cruise Center Steinwerder würden wichtige Erkenntnisse gewonnen, die bei der perspektivischen Ausweitung einfließen sollen. Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse prüfe AIDA Cruises den weiteren Einsatz der Technologie.
Effiziente Abfertigung
AIDA Cruises hat das neue Angebot den Angaben zufolge gemeinsam mit Lufthansa Industry Solutions AS GmbH über einen Zeitraum von zwei Jahren entwickelt. Das Unternehmen mit Sitz in Norderstedt bei Hamburg ist auf IT-Beratung und Systemintegration spezialisiert. Für die Übertragung des Self-Service-Check-ins aus der Luftfahrt auf die Kreuzfahrt mussten verschiedene branchenspezifische Anforderungen berücksichtigt werden. Dazu gehörten unter anderem die Integration von Druckern für die Bordkarten sowie die Anbindung an die schiffsseitigen Systeme.
Die Bordkarte werde RFID-codiert und diene an Bord unter anderem als Zahlungsmittel sowie als Schlüssel für die Kabine. Aus Sicherheitsgründen werde von jedem Gast ein aktuelles Foto aufgenommen, welches im jeweiligen Schiffssystem für die Dauer der Reise gespeichert werde. Das System gleichtedie Aufnahme, die am Terminal gemacht wird, automatisch anhand biometrischer Daten mit dem Foto auf dem Ausweisdokument ab. (red)
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Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
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