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Geoplan Privatreisen übernimmt Arktis Tours
Der deutsche Reiseveranstalter Geoplan Privatreisen hat zum 1. Juli 2026 den Polarreisespezialisten Arktis Tours übernommen und führt diesen künftig als Nachfolger weiter.
Mit diesem Schritt baue Geoplan seine Expertise im Bereich hochwertiger Reisen in die Polarregionen und nordischen Länder weiter aus und stärke seine Position als Reiseveranstalter für maßgeschneiderte Reiseerlebnisse weltweit, wie es in einer Mitteilung des Berliner Veranstalter heißt. „Arktis Tours steht seit vielen Jahren für fundierte Beratung und außergewöhnliche Reiseerlebnisse in den Polarregionen. Diese Leidenschaft teilen wir. Deshalb freuen wir uns sehr, Arktis Tours künftig weiterzuführen und die Kunden mit derselben Sorgfalt, persönlicher Beratung und ausgewiesener Expertise zu betreuen“, so Tobias Büttner, Inhaber und Geschäftsführer von Geoplan Privatreisen.
Seit mehr als 35 Jahren entwickelt Geoplan maßgeschneiderte Individualreisen und exklusive Erlebnisreisen rund um den Globus. Die Polarregionen gehören seit vielen Jahren zu den Schwerpunkten. Mit der Übernahme von Arktis Tours bündle Geoplan langjährige Erfahrung mit ausgewiesener Polarkompetenz und schaffe so beste Voraussetzungen, das Angebot die Arktis und die Polarregionen weiter auszubauen. Die Betreuung der Reisen erfolgt künftig vom Geoplan-Standort in Berlin aus, wie es heißt. Der bisherige Bürostandort von Arktis Tours in Kempten werde nicht fortgeführt. (red)
geoplan, privatreisen, polarreisen, arktistours, übernahme
Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
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