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Fachverband erinnert an Meldung von Umsatzsteigerungen
Der Fachverband der Reisebüros erinnert Reiseveranstalter und Reisevermittler daran, Umsatzsteigerungen, die eine Erhöhung der Absicherungssumme zur Folge haben, dem Ministerium zu melden.
Reiseveranstalter:innen und Vermittler:innen verbundener Reiseleistungen sind dazu verpflichtet, dem Ministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus unverzüglich jede sich abzeichnende Änderung der zuletzt gemeldeten prognostizierten Umsatzdaten aus der Reiseleistungsausübungstätigkeit (aus Erstmeldung oder Folgemeldung) zu melden, sofern die Änderung der Umsatzdaten eine Erhöhung der Absicherungssumme zur Folge hätte. Dies erfolgt mittels einer Änderungsmeldung, wie der Fachverband der Reisebüros in der WK Wien informiert. Basis der Regelung ist § 7 Abs 4 Pauschalreiseverordnung (PRV).
Zur Info: Die Höhe der Absicherungssumme hängt von der in der Erst- oder Folgemeldung angegebenen Umsatzprognose für die nächsten zwölf oder 24 Monate ab. Wenn die aktuellen Umsätze diese in der Erst- oder Folgemeldung prognostizierten Umsätze übersteigen und die vorhandene Absicherung für diese gestiegenen Umsätze nicht ausreicht, muss die Absicherung entsprechend erhöht und mitgeteilt werden. Das Ministerium könne, so heißt es in der Mitteilung des Fachverbands, anhand der nächsten Folgemeldung nachvollziehen, ob dieser Verpflichtung nachgekommen worden sei oder nicht. Bei Nichteinhaltung drohen Verwaltungsstrafen.
Tourismusrechtstag TouRT 2026
Am 12. September findet außerdem der Tourismusrechtstag TouRT 2026 mittel Online-Kongress statt. Dieser biete einen Überblick über aktuelle Entwicklungen und Neuerungen in allen Bereichen des Tourismusrechts und der Tourismuswirtschaft. Mehr Infos folgen hier (red)
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Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
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