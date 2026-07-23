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Teilstreiks am Flughafen von Mallorca angekündigt
Beschäftigte des Bodenabfertigers Swissport am Flughafen von Mallorca in Palma haben für Ende Juli und Anfang August mehrere Teilstreiks angekündigt. Die Gewerkschaft "Comisiones Obreras" (CCOO) will damit Verbesserungen bei Arbeitsschutz, Organisation, Bezahlung und sonstigen Arbeitsbedingungen durchsetzen, wie es heißt.
Die Arbeitsniederlegungen seien auf der spanischen Mittelmeer-Insel für den kommenden Dienstag (28. Juli) sowie für den 1., 4. und 8. August geplant, teilte die Gewerkschaft mit. Gestreikt werden soll jeweils von 7:00 bis 12:00 Uhr sowie von 19:00 bis 22:00 Uhr. Verhandlungen zwischen den Vertretern der Arbeitnehmer:innen und der Unternehmensleitung seien ohne Einigung beendet worden. CCOO betonte jedoch in ihrer Mitteilung, man sei weiterhin zu Gesprächen bereit.
Wenn es tatsächlich zu den Arbeitsniederlegungen kommen sollte, müssen Reisende sich auf längere Schlangen und Verzögerungen einstellen. Mit einer größeren Zahl von Flugausfällen sei allerdings nicht zu rechnen: Wegen der in Spanien gesetzlich vorgeschriebenen "Mindestdienste" darf meistens nur ein kleiner Teil der Arbeiter:innen in den Ausstand treten. Swissport übernimmt am Flughafen Palma die Bodenabfertigung unter anderem für Condor, Tui und Marabu Airlines. (ag/red)
flughafenstreik, palmademallorca, balearen, gewerkschaft
Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
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