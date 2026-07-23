Teilstreiks am Flughafen von Mallorca angekündigt

Die Arbeitsniederlegungen seien auf der spanischen Mittelmeer-Insel für den kommenden Dienstag (28. Juli) sowie für den 1., 4. und 8. August geplant, teilte die Gewerkschaft mit. Gestreikt werden soll jeweils von 7:00 bis 12:00 Uhr sowie von 19:00 bis 22:00 Uhr. Verhandlungen zwischen den Vertretern der Arbeitnehmer:innen und der Unternehmensleitung seien ohne Einigung beendet worden. CCOO betonte jedoch in ihrer Mitteilung, man sei weiterhin zu Gesprächen bereit.

Wenn es tatsächlich zu den Arbeitsniederlegungen kommen sollte, müssen Reisende sich auf längere Schlangen und Verzögerungen einstellen. Mit einer größeren Zahl von Flugausfällen sei allerdings nicht zu rechnen: Wegen der in Spanien gesetzlich vorgeschriebenen "Mindestdienste" darf meistens nur ein kleiner Teil der Arbeiter:innen in den Ausstand treten. Swissport übernimmt am Flughafen Palma die Bodenabfertigung unter anderem für Condor, Tui und Marabu Airlines. (ag/red)