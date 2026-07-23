Windrose erweitert Luxus-Kreuzfahrtportfolio

Aman at Sea: privates Resort auf dem Meer

Mit Aman at Sea erweitert die 1988 gegründete Luxusmarke Aman ihr Portfolio aus exklusiven Hotels, Resorts und Residences erstmals um Reisen auf dem Wasser. Im Mittelpunkt stehe dabei kein klassisches Kreuzfahrterlebnis, sondern die Atmosphäre eines schwimmenden Aman Resorts, wie es heißt: viel Raum, außergewöhnliche Architektur, Ruhe und sehr persönlicher Service.

Die erste Yacht der Marke, die Amangati, soll im Frühjahr 2027 in Dienst gestellt werden. Sie entstehe derzeit bei T. Mariotti in Genua und werde von SINOT Yacht Architecture & Design gestaltet. In 47 großzügigen Suiten mit privaten Terrassen sollen maximal 94 Gäste Platz finden. Mehrere Restaurants, Bars und Lounges, ein weitläufiger Aman Spa sowie Fitness- und Yogabereiche sollen das Ambiente eines luxuriösen Boutique-Resorts schafen. Eine Marina ermögliche den direkten Zugang zum Meer. Zum Auftakt seien Routen im Mittelmeer geplant. Kleine Häfen, ausgewählte Destinationen und längere Aufenthalte sollen individuelle Erlebnisse abseits klassischer Kreuzfahrtrouten ermöglichen. Windrose ergänzt die Reisen auf Wunsch um maßgeschneiderte Vor- und Nachprogramme.

Aqua Expeditions: Entdeckungsreisen in kleinen Gruppen

Mit Aqua Expeditions erweitere Windrose sein Angebot um eine der renommiertesten Marken im Segment der luxuriösen Boutique-Expeditionen. Die Reisen führen vom peruanischen Amazonas und dem Mekong über die Galápagos-Inseln, Raja Ampat und den Komodo-Nationalpark bis nach Ostafrika und in die Arktis rund um Spitzbergen. Die Flotte umfasst sechs individuell gestaltete Fluss-, Yacht- und Expeditionsschiffe für lediglich 16 bis 40 Gäste. Großzügige Suiten mit Panoramafenstern und stilvolle Gemeinschaftsbereiche erinnern demnach eher an ein exklusives Boutique-Hotel als an ein klassisches Expeditionsschiff.

Erfahrene Expeditionsleiter:innen, Naturführer:innen und lokale Expert:innen begleiten die täglichen Ausflüge und eröffnen den Gästen intensive Einblicke in Tierwelt, Landschaft und Kultur. Zum Angebot gehören u.a. Expeditionen durch den Amazonas, Reisen zwischen Vietnam und Kambodscha, Entdeckungsfahrten durch Indonesiens Inselwelten sowie Routen zu den Seychellen, nach Sansibar, Tansania, Spitzbergen und in weitere Regionen der Arktis. Auch kulinarisch orientierte sich Aqua Expeditions am Anspruch der jeweiligen Destination. Zahlreiche Leistungen wie Ausflüge und Aktivitäten, WLAN, hochwertige Getränke und der tägliche Wäscheservice sind im Reisepreis enthalten.

„Mit Aman at Sea und Aqua Expeditions nehmen wir zwei Marken in unser Portfolio auf, die Luxus auf dem Wasser sehr unterschiedlich und zugleich konsequent neu interpretieren“, sagt Christian Böll, Geschäftsführer von WINDROSE. „Aman überträgt die Ruhe, Privatsphäre und Ästhetik seiner Resorts auf eine außergewöhnlich exklusive Yacht. Aqua Expeditions wiederum verbindet intensive Naturerlebnisse in den faszinierendsten Regionen der Welt mit dem Komfort und Service eines luxuriösen Boutique-Hotels. Beide Angebote passen ideal zu unseren Gästen, die nicht einfach eine Kreuzfahrt, sondern ein wirklich individuelles und außergewöhnliches Reiseerlebnis suchen." (red)