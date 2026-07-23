Flughafen Innsbruck: Plus für 2025, positive Entwicklungen 2026

Im Rahmen der Generalversammlung der Tiroler Flughafenbetriebsgesellschaft mbH berichtete das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2025 von Umsatzerlösen in Höhe von insgesamt 44,8 Mio. EUR, wie es in einer Mitteilung heißt. Gegenüber dem Vorjahr entspreche dies einer Steigerung von 6,8%.

Der überwiegende Teil der Einnahmen sei im Aviation-Bereich erzielt worden: Knapp 81% der Umsätze stammen demnach direkt aus dem Flugbetrieb und den damit verbundenen Dienstleistungen. Rund 19% entfielen auf den Non-Aviation-Bereich, der insbesondere Vermietungs- und Verpachtungserlöse sowie Handelseinnahmen umfasst.

Die stärksten Airline-Partner waren laut Mitteilung im vergangenen Jahr die niederländische Fluglinie und 100% KLM-Tochter transavia, die britische Airline easyJet sowie Austrian Airlines. In Summe entfielen knapp 60% aller Passagiere im Linien- und Charterverkehr auf diese drei Fluggesellschaften. Insgesamt wurden im Jahr 2025 am Flughafen Innsbruck mit 882.876 Passagieren um +2,4% mehr Fluggäste als im Vorjahr abgefertigt.

Auch bei der Ertragslage habe der Flughafen Innsbruck an die positive Entwicklung des Vorjahres anknüpfen und ein Ergebnis vor Steuern von 7,7 Mio. Euro erzielen können. Gegenüber dem Geschäftsjahr 2024 entspricht dies einer Steigerung von 24% beim Gewinn, die vor allem auf die positive Verkehrsentwicklung und die damit verbundenen höheren Erlöse zurückzuführen sei.

Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres

Das Jahr 2026 sei erfolgreich gestartet. Nach einem Passagierwachstum von 3,4 % im ersten Quartal gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres habe sich die positive Entwicklung im weiteren Jahresverlauf fortgesetzt. Das erste Halbjahr 2026 wurde mit insgesamt 656.448 Passagieren im Linien- und Charterverkehr abgeschlossen. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 entspreche dies einem Zuwachs von 4,1%. Dieser positive Trend sollte sich auch im zweiten Halbjahr 2026 fortsetzen, weshalb bis Jahresende mit einem Passagieraufkommen von rund 920.000 Passagieren gerechnet werde, so das Unternehmen.

Positive Impulse für die laufende Sommersaison bringe einerseits die Rückkehr der griechischen Insel Korfu in den Flugplan, andererseits der Ausbau der wichtigen Linienverbindungen nach London (fünfmal pro Woche) und Amsterdam (viermal). Besonders die Verbindung nach Amsterdam gewinne weiter an Bedeutung: Über das internationale Drehkreuz Amsterdam Schiphol profitieren Reisende dank Codeshare-Flugnummern von KLM und Delta Air Lines von attraktiven Anschlussmöglichkeiten innerhalb der SkyTeam-Allianz. (red)