TUI Blue verbindet Hotelurlaub und Städtereise

Das TUI Blue Sevilla Suites soll das erste TUI Blue Hotel für Städtereisen in Europa werden. Das neu gebaute Haus verfügt über 89 Zimmer und soll Ende 2026 in das Portfolio aufgenommen werden. Es liegt in Vega del Rey, rund zehn Minuten vom Stadtzentrum entfernt, und bietet unter anderem einen Rooftop-Pool sowie einen Co-Working-Bereich.

Für das TUI Blue Rossio in Lissabon wurde ein Franchisevertrag unterzeichnet. Das Boutique-Hotel - das derzeit neugestaltet wird - verfügt über 30 Zimmer und befindet sich im Baixa-Viertel im Herzen der portugiesischen Hauptstadt. Die Eröffnung ist für Anfang 2027 geplant.

TUI sieht Wachstumspotenzial in europäischen Städten

„Die ersten TUI Blue Hotels für Urlaub in Europas Städten sind ein bedeutender Meilenstein für unsere Marke. TUI Blue hat sich zu unserer am schnellsten wachsenden Freizeithotelmarke entwickelt, mit mehr als 100 Hotels weltweit und ambitionierten internationalen Wachstumsplänen. Nach ersten Eröffnungen in urbanen Regionen Asiens bringen wir unsere Freizeithotels nun auch in europäische Städtereiseziele“, sagt Marco Ciomperlik, COO der TUI Group. Lissabon und Sevilla seien aus Sicht von TUI geeignete Destinationen, da sie die Attraktivität eines Städtetrips mit lokaler Kultur, Kulinarik und verschiedenen Erlebnissen verbinden. Die neuen Hotels sollen zudem vom Angebot des Konzerns profitieren. Die Unterbringung in einem TUI Blue Hotel lasse sich mit den von TUI Musement zusammengestellten Erlebnissen kombinieren. Ziel sei es, Gästen damit einen abwechslungsreichen Aufenthalt in der jeweiligen Destination zu ermöglichen.

Lokale Erlebnisse und digitale Services

TUI Blue setzt nach eigenen Angaben auf personalisierte Erlebnisse, Gastfreundschaft sowie lokale Kultur und Kulinarik. Diese Elemente sollen in den neuen Häusern auf die Bedürfnisse von Städtereisenden zugeschnitten werden. Dazu gehören lokales Expertenwissen durch die Blue Guides, ausgewählte Stadterlebnisse, digitale Services über die Blue App sowie Gastronomiekonzepte mit regionalem Bezug. Das Konzept soll damit den Komfort eines Hotels mit zentraler Lage mit der Urlaubsexpertise verbinden, für die TUI Blue nach eigenen Angaben steht. Langfristig soll die Präsenz der Marke sowohl in Resort- als auch in Städtedestinationen weltweit weiter ausgebaut werden.

TUI Musement ergänzt das Hotelangebot

TUI Musement, das Touren- und Aktivitätengeschäft der TUI, ergänzt die neuen TUI Blue Hotels mit einem Portfolio aus Ausflügen, Aktivitäten und Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten. Gäste sollen damit Lissabon und Sevilla über einfach buchbare Erlebnisse entdecken können. In Lissabon stehen laut TUI mehr als 200 Angebote zur Auswahl. Dazu zählen unter anderem Stadtrundgänge, Besuche von Fußballstadien sowie Tagesausflüge nach Cascais und Sintra. In Sevilla können Gäste aus mehr als 100 Erlebnissen wählen, darunter auch eigens von TUI Musement entwickelte Touren. Das Angebot reicht von geführten Rundgängen zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Sevillas mit Einblicken eines lokalen Experten bis zu Touren abseits der bekannten Wege, etwa durch Paläste und Gärten des spanischen Adels. (red)