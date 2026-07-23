Slow Travel mit Celebrity Cruises

In einer Welt ständiger Erreichbarkeit und voller Terminkalender nutzen Reisende ihren Urlaub zunehmend zur Regeneration von Körper und Geist. Sie reisen bewusst langsamer, verweilen länger an einem Ort und suchen Erlebnisse mit mehr Tiefgang, statt möglichst viele Reiseziele in kurzer Zeit abzuhaken. Im Mittelpunkt stehen kulturelle Erfahrungen, lokale Kulinarik und authentische Begegnungen, die über den Aufenthalt hinaus in Erinnerung bleiben.

Mit 59 Overnight Stays in europäischen Häfen, mehr als 1.000 verlängerten Hafenaufenthalten und nahezu 100 Destinationen im Sommerprogramm 2026 will Celebrity Cruises diesem Trend Rechnung tragen. Gäste haben damit die Möglichkeit, Europa in ihrem eigenen Tempo zu erkunden. Die bislang größte Europa-Saison der Reederei läuft noch bis Oktober und umfasst acht Schiffe, darunter die drei Schiffe der Edge-Klasse Celebrity Ascent, Celebrity Apex und die brandneue Celebrity Xcel. Sie stehen für modernes Design, vielfältige Kulinarik und ein Reiseerlebnis, das die Destination stärker in den Mittelpunkt rückt.

Die „Slow Travel“-Highlights der Europa-Saison

Overnight Stays auf Madeira: An Bord der Celebrity Xcel und Celebrity Infinity bleibt erstmals über Nacht Zeit, die portugiesische Atlantikinsel intensiver zu erleben.

An Bord der Celebrity Xcel und Celebrity Infinity bleibt erstmals über Nacht Zeit, die portugiesische Atlantikinsel intensiver zu erleben. Overnight Stays in La Spezia: Auf ausgewählten Mittelmeer-Kreuzfahrten haben Gäste die Möglichkeit, Florenz und Pisa sowohl bei Tag als auch nach Einbruch der Dunkelheit zu entdecken. Der Hafen eignet sich zudem als Ausgangspunkt für Ausflüge in die Cinque Terre an der italienischen Riviera.

Auf ausgewählten Mittelmeer-Kreuzfahrten haben Gäste die Möglichkeit, Florenz und Pisa sowohl bei Tag als auch nach Einbruch der Dunkelheit zu entdecken. Der Hafen eignet sich zudem als Ausgangspunkt für Ausflüge in die Cinque Terre an der italienischen Riviera. Späte Abfahrten in Santorini und Mykonos: Die verlängerten Aufenthalte ermöglichen es, die griechischen Inseln auch abseits der Hauptbesuchszeiten und bis weit nach Sonnenuntergang zu erkunden.

Die verlängerten Aufenthalte ermöglichen es, die griechischen Inseln auch abseits der Hauptbesuchszeiten und bis weit nach Sonnenuntergang zu erkunden. Overnight Stay in Istanbul: An Bord der Celebrity Ascent bleibt ausreichend Zeit, tagsüber Sehenswürdigkeiten wie die Blaue Moschee oder den Topkapi-Palast zu besuchen und den Abend bei einem Bummel durch den Großen Basar ausklingen zu lassen.

An Bord der Celebrity Ascent bleibt ausreichend Zeit, tagsüber Sehenswürdigkeiten wie die Blaue Moschee oder den Topkapi-Palast zu besuchen und den Abend bei einem Bummel durch den Großen Basar ausklingen zu lassen. Verlängerte Hafenaufenthalte in Nordeuropa: Dazu zählen unter anderem längere Aufenthalte und Overnight Stays in Amsterdam und Kopenhagen.

Celebrity Cruises versteht seine Schiffe als Ergänzung zum Reiseerlebnis an Land. Nach Angaben der Reederei sollen Gäste dabei nahtlos zwischen Destination und Schiff wechseln können – etwa bei kulinarischen Erlebnissen in den von internationalen Einflüssen geprägten Restaurants, beim Entspannen in Außenbereichen wie dem Rooftop Garden oder beim Blick auf die vorbeiziehende Landschaft vom Magic Carpet aus.

Neuer „Europa Sale“ für Endverbraucher:innen

Celebrity Cruises hat aktuell mehrere Sonderaktionen für Europa-Kreuzfahrten aufgelegt. Reisende profitieren von reduzierten Preisen und zusätzlichen Ersparnissen pro Kabine. Wer bis zum 17. August 2026 eine Celebrity-Kreuzfahrt mit Abfahrt bis zum 30. April 2028 bucht, kann bei Doppelbelegung sparen. Die zweite Person in einer gemeinsam belegten Kabine erhält im Angebotszeitraum eine Ermäßigung von mindestens 60% auf den Kreuzfahrtpreis. Zusätzlich können Celebrity-Gäste bei Buchungen bis zum 4. August 2026 von Ersparnissen von bis zu 1.000 EUR pro Kabine profitieren. Das Angebot gilt auf allen Schiffen in Europa und für sämtliche Kabinenkategorien.