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Dertour Campus Live Thassos
Sonne, türkisblaues Meer, herzliche Gastfreundschaft und jede Menge Inspiration für den Verkauf: Beim Campus LIVE auf Thassos erlebten die Teilnehmenden Ende Juni die griechische Insel von ihrer schönsten Seite. Begleitet wurde die Reise von Petra Seigmann (Specialist Sales Dertour Austria), sowie von Marie-Christine von Strachwitz (Key Account Manager LHG Leisure Sales).
Dank Flugpartner Austrian Airlines ging es von Wien direkt nach Kavala und von dort weiter auf die Insel. Bereits bei der Ankunft wurde klar, warum Thassos als die „Smaragdinsel der Ägäis“ bekannt ist. Üppige Vegetation, malerische Küsten und charmante Orte bildeten die perfekte Kulisse für eine abwechslungsreiche Entdeckungsreise. Neben interessanten Hotelbesichtigungen stand vor allem das persönliche Erleben der Destination im Mittelpunkt.
Viel Kultur, Wissen und Begeisterung
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tauchten in die authentische Inselwelt ein, erkundeten traditionelle Dörfer, genossen spektakuläre Ausblicke auf das glasklare Meer und lernten die kulturellen sowie landschaftlichen Besonderheiten von Thassos kennen. Ob bei einer Bootsfahrt entlang der Küste, bei gemeinsamen Abendessen oder während der Inselrundfahrt.
Die Reiseprofis erhielten einen umfassenden Einblick in ausgewählte Hotels und Resorts der Insel und konnten sich direkt vor Ort von Qualität, Lage und Zielgruppenansprache überzeugen. Der persönliche Austausch mit den Gastgeber:innen sowie das eigene Erleben der Destination lieferten wertvolle Argumente für die Beratung der Kund:innen.
Wie nachhaltig die Reise in Erinnerung bleibt, bringt Tina Schütz, Gruber Reisen Leibnitz, auf den Punkt: „Thassos hatte ich vorher gar nicht so stark am Radar. Die Mischung aus ursprünglichem Griechenland, wunderschönen Stränden und herzlicher Gastfreundschaft hat mich aber wirklich begeistert. Genau solche Erlebnisse helfen uns später auch in der Beratung.“ (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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24 Juli 2026
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