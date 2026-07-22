Ruefa: Last-Minute in den Sommerurlaub

Besonders gefragt sind heuer demnach die Türkei, Kroatien, Italien, Bulgarien, Griechenland, Spanien und Portugal. Laut den Reiseexpert:innen von Ruefa profitieren Urlauber:innen nicht nur von attraktiven Pauschalangeboten und Last-Minute-Aktionen, sondern auch von einer höheren Kaufkraft vor Ort.

Mehr Auswahl für Spätentschlossene

Nach Jahren knapper Kapazitäten kehre 2026 das klassische Last-Minute-Angebot auf den Reisemarkt zurück. Hintergrund dafür sei die Verunsicherung vieler Reisender in den vergangenen Monaten. Diskussionen rund um Flugkapazitäten, die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung sowie steigende Lebenshaltungskosten hätten dazu geführt, dass zahlreiche Urlauber:innen ihre Reiseentscheidung länger als üblich hinausgezögert haben. Gleichzeitig seien zusätzliche Kapazitäten in beliebten Urlaubsdestinationen aufgebaut. Dadurch fänden sich aktuell wieder mehr kurzfristig verfügbare Angebote als in den vergangenen Jahren.

„Viele Kund:innen haben ihre Buchungsentscheidung heuer bewusst später getroffen. Die Unsicherheiten haben dazu geführt, dass manche zunächst abgewartet haben. Das sorgt nun dafür, dass in vielen Destinationen wieder attraktive Last-Minute-Angebote verfügbar sind. Wer bei Reiseziel oder Reisetermin flexibel ist, kann aktuell sehr gute Schnäppchen finden", so Michele Fanton, Geschäftsführer Ruefa.

Wo der Urlaubseuro am meisten wert ist

„Viele Reisende achten heuer besonders genau darauf, wie weit sie mit ihrem Urlaubsbudget kommen. Neben dem Reisepreis spielt daher auch die Kaufkraft am Urlaubsort eine zunehmend wichtige Rolle", so Fanton. Ein Indikator dafür ist der aktuelle „UrlaubsEuro 2026" der UniCredit Bank Austria. Dabei werden Preisniveaus und Kaufkraft in den beliebtesten Urlaubsländern verglichen. In vielen klassischen Urlaubsdestinationen bekommen Reisende für ihr Geld deutlich mehr als in Österreich. Besonders attraktiv präsentiert sich Portugal, wo 100 EUR aus Österreich einer Kaufkraft von rund 134 EUR entsprechen. Dahinter folgen Spanien (128 EUR), Ungarn (125 EUR) und die Türkei (125 EUR). Auch in Griechenland (118 EUR), Slowenien (119 EUR) und Kroatien (109 EUR) profitieren Urlauber:innen von einer höheren Kaufkraft als zu Hause. „Wer neben dem Reisepreis auch die Kosten vor Ort berücksichtigt, findet in vielen Mittelmeer-Destinationen weiterhin hervorragende Bedingungen für einen leistbaren Sommerurlaub", betont Fanton.

Türkei, Spanien und Kroatien überzeugen

Besonders die Türkei zähle weiterhin zu den attraktivsten Urlaubsdestinationen für Familien und Paare. Dank umfangreicher All-Inclusive-Angebote blieben die Gesamtkosten vor Ort überschaubar. So sei beispielsweise ein einwöchiger Aufenthalt im Serenis Hotel in Side inklusive Flug ab/bis Wien, Transfer und All Inclusive bereits ab 915 EUR pro Person buchbar. Auch Spanien biete attraktive Möglichkeiten für Sonnenhungrige. Im H10 Mediterranean Village an der Costa Dorada würden Urlauber:innen sieben Nächte inklusive Flug, Transfer und Halbpension bereits ab 849 EUR pro Person verbringen. Wer lieber mit dem Auto anreisen möchte, finde auch in Kroatien attraktive Angebote. Im Aminess Vival Maestral in Istrien sind sieben Nächte mit Frühstück bereits ab 977 EUR pro Person erhältlich, listet Ruefa in der Pressemeldung auf.

Wer nach besonders attraktiven Angeboten suche, finde darüber hinaus auch nahegelegene Alternativen. So sei ein Aufenthalt im Hotel Riviera in Portorož (Slowenien) bereits ab 692 EUR pro Person buchbar, während sieben Nächte in den MONDI Appartements Grundlsee in Österreich ab 755 EUR pro Person angeboten werden würden, heißt es weiter. (red)