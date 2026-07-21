Gruber-reisen: Neuer Katalog Länder & Städte 2026/27

Insgesamt umfasst das Programm (Link zum online-Blätterkatalog) 206 Reisetermine in 31 Ländern. Angeboten werden Bus-, Bahn- und Flugreisen, die von klassischen Städtereisen und Rundreisen in Europa bis zu Fernreisen nach Asien, Afrika und Nordamerika reichen.

Neue Flugreiseziele nah & fern

Ein Schwerpunkt liegt erneut auf dem Flugreiseangebot ab Graz. Im Frühjahr 2027 bietet Gruber-reisen zwei Sondercharter mit Direktflügen an. Über Ostern führt eine Reise von 20. bis 23. März nach Madrid, zu Pfingsten geht es von 14. bis 17. Mai erstmals direkt nach Montpellier. Die französische Stadt ist neu im Programm. Die Direktflüge ermöglichen die An- und Abreise ohne Umstieg und ergänzen das bestehende Flugreiseangebot ab Graz. Auch bei den Reisezielen gibt es mehrere Neuerungen.

Drei neue Fernreisen führen nach Mexiko sowie nach Malaysia und Singapur. Mit Kairo kommt zudem ein neues Städtereiseziel hinzu. Daneben setzt Gruber-reisen auf eine Mischung aus bekannten Zielen und neuen Reiseideen. Kultur-, Rund- und Aktivreisen sowie Bahn-Städtereisen ergänzen das Angebot.

Erweitertes Programm in der Vorweihnachtszeit

Für die Vorweihnachtszeit wurde das Adventprogramm ausgebaut. Auf dem Programm stehen unter anderem der Bergadvent in Mallnitz, Reisen nach Berchtesgaden und Hallein, ein Besuch der „Weihnachtshauptstadt“ Wels sowie das traditionelle Luciafest in Kopenhagen.

Bei zahlreichen Reisen profitieren Frühbuchende von Preisvorteilen von bis zu 100 EUR. Die Erreichbarkeit der Abfahrten ab Graz verbessert sich zudem für Reisende aus Kärnten: Mit der neuen Koralmbahn ist der Grazer Hauptbahnhof künftig schneller und bequemer erreichbar. Damit wird auch die Anreise zu den zahlreichen Busreisen von GRUBER-reisen ab Graz erleichtert. (red)