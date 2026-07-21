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ITB Berlin 2027: Neue Aufteilung der Messehallen


Hallenplan der ITB Berlin
Die ITB Berlin (16.–18. März 2027) passt im Zuge der Modernisierung des Berliner Messegeländes ihre Hallenbelegung an.

Hintergrund ist der Bau des neuen Kongress- und Veranstaltungszentrums dock9 auf dem Gelände der bisherigen Halle 9. Während der Bauphase sollen die verfügbaren Flächen neu strukturiert und thematisch stärker gebündelt werden.

CityCube wird Ausstellungsfläche

Aussteller:innen aus den Hallen 7.1c, 8.1, 9 und 10.1 werden künftig im CityCube Berlin untergebracht. Der bislang vor allem als Kongress- und Veranstaltungsort genutzte CityCube wird damit erstmals auch als Ausstellungsfläche in die ITB integriert. Die Messe verspricht sich davon eine übersichtlichere Hallenstruktur, kürzere Wege und eine stärkere Konzentration thematisch zusammengehöriger Angebote. „Die angepasste Hallenstruktur ist mehr als eine Reaktion auf die Bauphase von dock9. Sie bietet uns die Chance, die ITB Berlin noch stärker entlang der Bedürfnisse unserer internationalen Aussteller und Fachbesucher auszurichten und thematische Schwerpunkte sichtbarer zu machen“, erklärt Deborah Rothe, Direktorin der ITB Berlin.

Gute Infrastruktur und Anbindung

Der CityCube verfügt über eigene Eingänge, eine separate Taxi-Vorfahrt und eine Anbindung an den öffentlichen Verkehr über die S-Bahn-Station Messe Süd. Mit seiner flexiblen Infrastruktur soll er insbesondere zusätzliche Flächen für größere und technisch anspruchsvolle Messestände bieten. Die Integration in die neue Hallenstruktur soll zudem die thematische Bündelung von Aussteller:innen unterstützen. Die Umstrukturierung betrifft nach Angaben der ITB ausschließlich einzelne Ausstellergruppen. Ab Oktober 2026 wird die bisherige Halle 9 zurückgebaut, um Platz für dock9 zu schaffen. Die endgültige Zuordnung der Standflächen für die ITB Berlin 2027 soll im Herbst abgeschlossen werden.

Mit den von den Umzügen betroffenen Aussteller:innen steht die Messe bereits im Austausch. „Uns war wichtig, die betroffenen Partner frühzeitig einzubinden und gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln. Die Hallenplanung ist derzeit noch in Bewegung, daher erfolgt die finale Zuordnung im Herbst“, erklärt Ramona Zaun, Head of Sales & Administrations der ITB Berlin. Über aktualisierte Hallenpläne, Beschilderungen vor Ort sowie die ITB-App und digitale Kanäle sollen Besucher:innen über die neue Struktur informiert werden.

Detaillierte Informationen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen zur neuen Hallenstruktur der ITB Berlin finden Interessierte hier: FAQ zur neuen Hallenstruktur der ITB Berlin. (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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