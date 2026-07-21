Diamir lädt zu Mexiko- und Guatemala-Webinar

In einem einstündigen Vortrag liefert Elisabeth Pabst, Lateinamerika-Expertin des Veranstalters, umfassendes Know-how zu allen Höhepunkten der Region und wertvolle Geheimtipps. So können Agents ihr Wissen über die Destinationen erweitern.

Inhalt:

verkaufsstarke Argumente für Beratungsgespräche zu Mexiko und Guatemala

kompakter Überblick über Top-Routen, Regionen und Reisearten

mehr Sicherheit bei Kundenfragen zu Gruppenreisen und FIT

Inspiration für passende Empfehlungen je nach Kundentyp

Tipps zur Kombination von Kultur, Natur und Badeurlaub

praxisnahes Destinationswissen für überzeugende Mittelamerika-Beratungen

Datum & Beginn: 4. August 2026 von 8:30 bis 9:30 Uhr

Info: Die Teilnahme ist kostenlos und unkompliziert via Microsoft Teams-App oder direkt im Browser möglich.

Anmeldung: https://diamir.org/webinar-mexiko-guatemala/?utm_source=diamir.org&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_mexiko_guatemala (red)