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Diamir lädt zu Mexiko- und Guatemala-Webinar


Foto: Oleg Golovnev / shutterstock.com
Am Dienstag, den 4. August 2026 von 8:30 bis 9:30 Uhr, lädt Diamir Erlebnisreisen Reisebüro-Mitarbeitende zu einem kostenlosen Webinar über Mexiko und Guatemala ein

In einem einstündigen Vortrag liefert Elisabeth Pabst, Lateinamerika-Expertin des Veranstalters, umfassendes Know-how zu allen Höhepunkten der Region und wertvolle Geheimtipps. So können Agents ihr Wissen über die Destinationen erweitern.

Inhalt:

  • verkaufsstarke Argumente für Beratungsgespräche zu Mexiko und Guatemala
  • kompakter Überblick über Top-Routen, Regionen und Reisearten
  • mehr Sicherheit bei Kundenfragen zu Gruppenreisen und FIT
  • Inspiration für passende Empfehlungen je nach Kundentyp
  • Tipps zur Kombination von Kultur, Natur und Badeurlaub
  • praxisnahes Destinationswissen für überzeugende Mittelamerika-Beratungen

Datum & Beginn4. August 2026 von 8:30 bis 9:30 Uhr
Info: Die Teilnahme ist kostenlos und unkompliziert via Microsoft Teams-App oder direkt im Browser möglich.
Anmeldung: https://diamir.org/webinar-mexiko-guatemala/?utm_source=diamir.org&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_mexiko_guatemala (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteur / Managing Editor

Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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