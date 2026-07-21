| news | veranstalter » weiterbildung
Diamir lädt zu Mexiko- und Guatemala-Webinar
Am Dienstag, den 4. August 2026 von 8:30 bis 9:30 Uhr, lädt Diamir Erlebnisreisen Reisebüro-Mitarbeitende zu einem kostenlosen Webinar über Mexiko und Guatemala ein
In einem einstündigen Vortrag liefert Elisabeth Pabst, Lateinamerika-Expertin des Veranstalters, umfassendes Know-how zu allen Höhepunkten der Region und wertvolle Geheimtipps. So können Agents ihr Wissen über die Destinationen erweitern.
Inhalt:
- verkaufsstarke Argumente für Beratungsgespräche zu Mexiko und Guatemala
- kompakter Überblick über Top-Routen, Regionen und Reisearten
- mehr Sicherheit bei Kundenfragen zu Gruppenreisen und FIT
- Inspiration für passende Empfehlungen je nach Kundentyp
- Tipps zur Kombination von Kultur, Natur und Badeurlaub
- praxisnahes Destinationswissen für überzeugende Mittelamerika-Beratungen
Datum & Beginn: 4. August 2026 von 8:30 bis 9:30 Uhr
Info: Die Teilnahme ist kostenlos und unkompliziert via Microsoft Teams-App oder direkt im Browser möglich.
Anmeldung: https://diamir.org/webinar-mexiko-guatemala/?utm_source=diamir.org&utm_medium=pr&utm_campaign=webinar_mexiko_guatemala (red)
webinar, ausbildung, weiterbildung, diamir, diamir erlebnisreisen, mexiko, guatemala, studienreisen
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
Touristiknews des Tages
21 Juli 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Gruber-reisen: Neuer Katalog Länder & Städte 2026/27
Mit dem neuen Katalog „Länder...
-
Coral Travel und FERIEN Touristik: Verkaufsstart für Sommer 2027
Coral Travel und FERIEN Touristik...
-
Dertour: Städtereisen ohne Hitzestress
Die neue Ausgabe des „Dertour...
-
Investor steigt bei LMX ein
Das Münchner Private Equity-Unternehmen Auctus...
-
Belvelo: Jubiläumsprogramm mit vier neuen E-Bike-Reisen
Zum zehnjährigen Jubiläum erweitert Belvelo...