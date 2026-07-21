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Korean Air unterzeichnet Erklärung gegen illegalen Wildtierhandel
Korean Air hat die Buckingham Palace Declaration unterzeichnet und ist damit die erste koreanische Fluggesellschaft, die sich der internationalen Initiative zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Wildtieren im Transportsektor anschließt.
Die im März 2016 ins Leben gerufene Erklärung umfasst elf Verpflichtungen. Dazu zählen der Austausch von Informationen über den illegalen Wildtierhandel, die Meldung verdächtiger Aktivitäten an Behörden sowie die Verweigerung des Transports von Fracht, bei der der Verdacht auf illegal gehandelte Wildtiere oder Wildtierprodukte besteht.
Schmuggel unterbinden
Als Unterzeichner wird Korean Air künftig an der United for Wildlife Transport Taskforce teilnehmen, einer von der britischen Royal Foundation geleiteten Initiative. Die Fluggesellschaft will ihre Sicherheitsverfahren verstärken, Mitarbeiter:innen speziell schulen und den Transport von Sendungen verweigern, bei denen ein Zusammenhang mit illegalem Wildtierhandel vermutet wird. Damit soll die Rolle der Luftfahrtbranche bei der Aufdeckung und Verhinderung des Schmuggels gestärkt werden.
Korean Air verweist dabei auf bereits bestehende Aktivitäten zum Schutz von Wildtieren. Im Jänner stellte die Fluggesellschaft kostenlos Transportkapazitäten für die Rückführung geretteter Juwelengeckos nach Neuseeland bereit. Die seltenen Tiere wurden in Zusammenarbeit mit dem neuseeländischen Department of Conservation sowie weiteren Behörden in Korea und Neuseeland sicher in ihr Herkunftsland zurückgebracht.
Verantwortung wahrnehmen
Lord William Hague, Co-Chair von United for Wildlife, begrüßte den Beitritt: „Wir freuen uns sehr, Korean Air in der Taskforce willkommen zu heißen. Ihr Engagement trägt dazu bei, die Fähigkeit der Luftfahrtbranche zu stärken, diese Verbrechen gemeinsam mit Strafverfolgungsbehörden und Naturschutzpartnern aufzudecken und zu verhindern.“
Auch Korean Air betont die Verantwortung der Branche: „Fluggesellschaften spielen eine entscheidende Rolle bei der Verhinderung des illegalen Wildtierhandels. Durch strenge Überwachung und proaktive Zusammenarbeit werden wir weiterhin den illegalen Handel verhindern und zum Erhalt der globalen Artenvielfalt beitragen.“ (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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