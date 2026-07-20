| news | schiff
Holland America Line modernisiert Zuiderdam
Holland America Line setzt die Modernisierung ihrer Flotte fort. Nach der Oosterdam wird mit der Zuiderdam das zweite von insgesamt sechs Schiffen im Rahmen des Programms „Holland America Evolution“ umfassend überarbeitet.
Dabei übernimmt die Reederei verschiedene Ausstattungsmerkmale der neueren Pinnacle-Klasse. Geplant sind unter anderem eine neu gestaltete Pinnacle Suite, zwei Bridgeview Suites, 14 Vista Suites sowie 32 Verandakabinen für Alleinreisende. Darüber hinaus sollen sämtliche Kabinen modernisiert und das Grand Dutch Café erstmals auf der Zuiderdam eingeführt werden. Die ersten Reisen mit dem modernisierten Schiff sollen voraussichtlich ab Ende Juli 2026 buchbar sein.
Die Investitionsinitiative hat ein Volumen von rund 500 Millionen US-Dollar (etwa 428 Mio. Euro) und umfasst neben der Zuiderdam auch die Vista-Klasse-Schiffe Oosterdam, Westerdam und Noordam sowie die Signature-Klasse-Schiffe Nieuw Amsterdam und Eurodam.
Neue Unterkunftsmöglichkeiten
Zu den neuen Kabinenkategorien gehören 32 Verandakabinen für Alleinreisende mit auf Einzelreisende zugeschnittenem Raumkonzept sowie zwei Bridgeview Suites oberhalb der Brücke mit Panoramablick und getrennten Wohn- und Schlafbereichen. Hinzu kommen 14 Vista Suites, die bislang nur von Schiffen der Pinnacle-Klasse bekannt sind. Die Pinnacle Suite wird ebenfalls neu gestaltet und bleibt mit rund 144 Quadratmetern die größte Suite der Vista-Klasse.
Mit dem Grand Dutch Café erhält die Zuiderdam zudem ein Gastronomiekonzept, das bislang ausschließlich auf Schiffen der Pinnacle-Klasse angeboten wurde. Das Café serviert den ganzen Tag über Kaffee- und Teespezialitäten, kleine Speisen sowie weitere Getränke und erweitert damit das kulinarische Angebot an Bord. Den Auftakt des Modernisierungsprogramms machte die Oosterdam. Mit der schrittweisen Erneuerung der Flotte will Holland America Line Ausstattung und Kabinenangebot auf den älteren Schiffen an das Niveau der neueren Einheiten anpassen. (red)
holland america line, evolution, umbau, renovierung, zuiderdam, oosterdam
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
Touristiknews des Tages
21 Juli 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Hurtigruten startet Buchungsaktion für ausgewählte Winterreisen
Im Rahmen einer zeitlich begrenzten...
-
Emerald Lumi startet ab 2027 auf der Seine
Mit der Emerald Lumi erweitert...
-
Uber erweitert Portfolio um Bootsausflügen in Europa
Mit „Uber Boat by Click&Boat“...
-
Explora Journeys präsentiert Katalog 2027 und neue Webinar-Reihe
Mit dem neuen Katalog „Einzigartige...
-
PEP-Tarife von NCL - Stand 15. Juli 2026
Die Reederei Norwegian Cruise Line...