Holland America Line modernisiert Zuiderdam

Dabei übernimmt die Reederei verschiedene Ausstattungsmerkmale der neueren Pinnacle-Klasse. Geplant sind unter anderem eine neu gestaltete Pinnacle Suite, zwei Bridgeview Suites, 14 Vista Suites sowie 32 Verandakabinen für Alleinreisende. Darüber hinaus sollen sämtliche Kabinen modernisiert und das Grand Dutch Café erstmals auf der Zuiderdam eingeführt werden. Die ersten Reisen mit dem modernisierten Schiff sollen voraussichtlich ab Ende Juli 2026 buchbar sein.

Die Investitionsinitiative hat ein Volumen von rund 500 Millionen US-Dollar (etwa 428 Mio. Euro) und umfasst neben der Zuiderdam auch die Vista-Klasse-Schiffe Oosterdam, Westerdam und Noordam sowie die Signature-Klasse-Schiffe Nieuw Amsterdam und Eurodam.

Neue Unterkunftsmöglichkeiten

Zu den neuen Kabinenkategorien gehören 32 Verandakabinen für Alleinreisende mit auf Einzelreisende zugeschnittenem Raumkonzept sowie zwei Bridgeview Suites oberhalb der Brücke mit Panoramablick und getrennten Wohn- und Schlafbereichen. Hinzu kommen 14 Vista Suites, die bislang nur von Schiffen der Pinnacle-Klasse bekannt sind. Die Pinnacle Suite wird ebenfalls neu gestaltet und bleibt mit rund 144 Quadratmetern die größte Suite der Vista-Klasse.

Mit dem Grand Dutch Café erhält die Zuiderdam zudem ein Gastronomiekonzept, das bislang ausschließlich auf Schiffen der Pinnacle-Klasse angeboten wurde. Das Café serviert den ganzen Tag über Kaffee- und Teespezialitäten, kleine Speisen sowie weitere Getränke und erweitert damit das kulinarische Angebot an Bord. Den Auftakt des Modernisierungsprogramms machte die Oosterdam. Mit der schrittweisen Erneuerung der Flotte will Holland America Line Ausstattung und Kabinenangebot auf den älteren Schiffen an das Niveau der neueren Einheiten anpassen. (red)