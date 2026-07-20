Emirates baut das Streckennetz weiter aus

Nach Sri Lanka setzt Emirates ab dem 8. August auf der Strecke zwischen Dubai und Colombo einen zweiten täglichen Airbus A350 ein. Damit bietet die Fluggesellschaft bereits zwei Verbindungen mit Premium Economy auf dieser Strecke an. Insgesamt fliegt Emirates nun viermal täglich zwischen Dubai und Colombo. Auch das Flugangebot nach Thailand wird weiter ausgebaut: Die dritte tägliche Verbindung wird ebenfalls mit einem Airbus A350 durchgeführt und erhöht das Angebot auf insgesamt 21 wöchentliche Flüge von Dubai nach Phuket.

Nach Südafrika erweiterte Emirates Anfang Juli ihr Flugangebot mit einer dritten täglichen Verbindung nach Kapstadt. Gleichzeitig feierte der Airbus A350 seine Premiere auf dem südafrikanischen Markt. Darüber hinaus wurde die vierte tägliche Verbindung nach Johannesburg wieder aufgenommen. Insgesamt bietet Emirates nun 56 wöchentliche Flüge zwischen Dubai und ihren drei südafrikanischen Destinationen an. Auf ausgewählten Flügen nach Johannesburg kommt zudem ein vollständig modernisierter A380 mit Premium Economy Class zum Einsatz.

Premium Economy auf weiteren Strecken

Auch Indien profitiert von der Erweiterung des Streckennetzes und des Bordprodukts. Ab dem 25. Oktober wird Emirates den A380 erstmals auf der Strecke zwischen Dubai und Delhi einsetzen. Delhi wird damit nach Mumbai und Bengaluru zur dritten indischen Destination, die regelmäßig mit dem Großraumflugzeug bedient wird. Gleichzeitig ersetzt der Airbus A350 auf der täglichen Verbindung nach Kolkata die bisher eingesetzte Boeing 777. Der A350 bietet neben Business Class und Economy Class auch die Premium Economy Class. Derzeit verbindet die Fluggesellschaft neun indische Destinationen mit ihrem Drehkreuz Dubai: Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kochi, Kolkata, Mumbai und Thiruvananthapuram. Insgesamt umfasst das Emirates-Angebot auf den Subkontinent 167 wöchentliche Flüge sowie Weiterverbindungen zu rund 140 Destinationen weltweit. (red)