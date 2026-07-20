Coral Travel und FERIEN Touristik: Verkaufsstart für Sommer 2027

Zum freigeschalteten Programm zählen zahlreiche Mittelmeerziele wie Spanien mit den Balearen und Kanaren, die Türkei, Griechenland, Ägypten, Portugal, Bulgarien und Montenegro. Darüber hinaus sind Fernreiseziele wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Mexiko und die Dominikanische Republik sowie zahlreiche Reisen nach Thailand, auf die Malediven, nach Mauritius und Vietnam buchbar. Das Angebot soll in den kommenden Monaten schrittweise erweitert werden.

Planungssicherheit durch Preisgarantie

Nach Angaben des Veranstalters profitieren Frühbuchende von attraktiven Konditionen sowie einer größeren Auswahl an Hotels, Rundreisen und Reiseterminen. Zudem garantiert Coral Travel den bei der Buchung vereinbarten Reisepreis auch dann, wenn sich die Flugkosten später erhöhen. Für Kund:innen bedeutet das zusätzliche Planungssicherheit, da Preissteigerungen bei Flügen nach der Buchung nicht an sie weitergegeben werden.

Zum Leistungsumfang gehören außerdem der Flex4K.I.S.S.-Tarif, Rail & Fly sowie der 1-Stopp-Transfer in Antalya für Lara, Kundu und Belek sowie in Hurghada für Makadi Bay und Sahl Hasheesh. Für Antalya, Hurghada und Heraklion kann bereits bei der Buchung im CRS ein Privattransfer ohne Zwischenstopps reserviert werden. Das Zusatzangebot soll den Reisekomfort erhöhen und den Transfer vom Flughafen zur Unterkunft beschleunigen.

Reisebüros im Fokus

Reisebüros können sich laut Coral Travel frühzeitig Umsätze und Provisionen für das kommende Geschäftsjahr sichern. Darüber hinaus kündigt der Veranstalter für den Sommer 2027 erneut Famtrips, Informationsveranstaltungen und Events für Expedienten an, um den Verkauf und die Beratung in den Reisebüros zu unterstützen. (red)