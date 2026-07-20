Air France gestaltet La Première Lounge in Paris-CDG neu

Die rund 1.000 m² große Lounge soll mehr Privatsphäre und Komfort bieten und ergänzt das 2024 eingeführte Premium-Bodenprodukt sowie die neuen La Première-Suiten an Bord ausgewählter Boeing 777-300ER.

Das neue Design entstand gemeinsam mit MARKS Brandimage. Warme Materialien, eine dezente Beleuchtung und großzügige Raumaufteilungen prägen das Ambiente. Bereits am Eingang empfängt die Gäste der eigens für Air France entwickelte Duft AF001, kreiert vom Parfümeur Francis Kurkdjian.

Restaurantbereich mit neuem Konzept

Im Mittelpunkt steht der neu gestaltete Restaurantbereich mit erweitertem Platzangebot und Tischservice. Die Speisekarte wurde von Alain Ducasse und seinem Team entwickelt und umfasst unter anderem Coquillettes mit Schinken und schwarzem Trüffel, saisonale vegetarische Gerichte sowie den klassischen Rum- oder Armagnac-Baba. Ergänzt wird das Angebot durch eine von Air-France-Chef-Sommelier Xavier Thuizat zusammengestellte Wein- und Champagnerauswahl.

Auch der Loungebereich wurde überarbeitet. Neue Sitzmöbel, darunter der Ribbon-Sessel des Designers Pierre Paulin, sollen den Aufenthalt angenehmer gestalten. Bilder aus der Unternehmensgeschichte greifen die Identität der Fluggesellschaft auf. Vergrößert wurde außerdem das Sisley Spa, das nun über einen zweiten Behandlungsraum verfügt. Angeboten werden verschiedene Wellness-Anwendungen, die auf die Aufenthaltsdauer der Gäste abgestimmt sind. Hinzu kommen neu gestaltete Ruhezonen mit Einzelkabinen und Tagesbetten sowie ein separater Arbeitsbereich mit einer schallgeschützten Telefonkabine.

Zum Konzept gehört auch ein wechselndes Kunstprogramm. Zur Wiedereröffnung ist das Werk „Wonder Block“ des französischen Künstlers Jean-Michel Othoniel in der Lounge zu sehen.

Private Suiten buchbar

Direkt neben der Lounge stehen La Première-Gästen außerdem drei jeweils 45 m² große Privatsuiten zur Verfügung, die erstmals 2024 eröffnet wurden. Zwei der Suiten lassen sich bei Bedarf miteinander verbinden. Jede Suite verfügt über einen Wohnbereich, ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein Bad sowie eine Terrasse. Zur Begrüßung werden Champagner und Kaviar serviert. Darüber hinaus können Gäste das von Alain Ducasse entwickelte Menü in der Privatsphäre ihrer Suite genießen. (red)