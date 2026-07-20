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Dertour: Städtereisen ohne Hitzestress
Die neue Ausgabe des „Dertour Travel Pulse" widmet sich dem Thema „Summer in the City“ und zeigt, wie Städtereisen auch im Hochsommer ohne Hitzestress gelingen können.
Die hohen Temperaturen beeinflussen zunehmend auch die Planung klassischer Sommer-Städtetrips. Während viele europäische Metropolen im Hochsommer regelmäßig mehr als 35 Grad erreichen, rücken Reiseziele in den Fokus, die auch in den heißen Sommermonaten angenehmere Bedingungen bieten.
Darauf achten Reisende bei Städtereisen im Sommer
- Destinationen am Wasser oder mit vergleichsweise mildem Klima werden immer öfter als Alternative zu heißeren Zielen gewählt
- Sightseeing wird vermehrt auf die Morgen- und Abendstunden verlegt, während Flussufer oder Stadtstrände tagsüber Erholung bieten
- Städte mit gut ausgebautem öffentlichen Verkehr und digitaler Infrastruktur erleichtern die Planung und verkürzen Wartezeiten in der Hitze
- Sommerliche Kulturangebote wie Musicals, Festivals, Konzerte und Open- Air-Veranstaltungen schaffen zusätzliche Reiseanreize
„Gerade im Sommer sind Städte mit milderen Temperaturen für viele Reisende besonders attraktiv. Doch auch wärmere Metropolen müssen nicht an Anziehungskraft verlieren. Städte, die in Digitalisierung, Grünflächen, Wasserzugänge und klimafreundliche Mobilität investieren, werden auch in heißen Sommern attraktive Reiseziele bleiben“, so Daniela Ebeert, Head of Corporate Communications & Sustainability bei Dertour Austria.
Gefragte Destinationen
- Kopenhagen - Skandinavischer Sommer
Design, Kulinarik und entspannte Atmosphäre treffen auf milde Sommertemperaturen. Mit zahlreichen Badestellen mitten in der Stadt ist Kopenhagen ein Paradebeispiel dafür, wie sich Städtereise und Abkühlung im Sommer verbinden lassen.
- Hamburg - Maritimes Sommergefühl
Zwischen Elbe, Alster und Hafen verbindet Hamburg Großstadtflair mit einer frischen Brise. Beachclubs, zahlreiche Grünflächen und Kulturhighlights sorgen auch im Hochsommer für entspannte Citytage.
- Amsterdam - Grachten und laue Sommerabende
Grachten, zahlreiche Parks und das Fahrrad als bevorzugtes Verkehrsmittel machen Amsterdam zu einer attraktiven Sommerdestination. Besonders angenehm sind Bootsfahrten und lange Abende an den Kanälen. (red)
Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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21 Juli 2026
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