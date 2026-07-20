Dertour: Städtereisen ohne Hitzestress

Die hohen Temperaturen beeinflussen zunehmend auch die Planung klassischer Sommer-Städtetrips. Während viele europäische Metropolen im Hochsommer regelmäßig mehr als 35 Grad erreichen, rücken Reiseziele in den Fokus, die auch in den heißen Sommermonaten angenehmere Bedingungen bieten.

Darauf achten Reisende bei Städtereisen im Sommer

Destinationen am Wasser oder mit vergleichsweise mildem Klima werden immer öfter als Alternative zu heißeren Zielen gewählt

Sightseeing wird vermehrt auf die Morgen- und Abendstunden verlegt, während Flussufer oder Stadtstrände tagsüber Erholung bieten

Städte mit gut ausgebautem öffentlichen Verkehr und digitaler Infrastruktur erleichtern die Planung und verkürzen Wartezeiten in der Hitze

Sommerliche Kulturangebote wie Musicals, Festivals, Konzerte und Open- Air-Veranstaltungen schaffen zusätzliche Reiseanreize

„Gerade im Sommer sind Städte mit milderen Temperaturen für viele Reisende besonders attraktiv. Doch auch wärmere Metropolen müssen nicht an Anziehungskraft verlieren. Städte, die in Digitalisierung, Grünflächen, Wasserzugänge und klimafreundliche Mobilität investieren, werden auch in heißen Sommern attraktive Reiseziele bleiben“, so Daniela Ebeert, Head of Corporate Communications & Sustainability bei Dertour Austria.

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