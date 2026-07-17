Israel startet Vorbereitungen auf 2.000. Jahrestag der Taufe Jesu

Israels Außenministerium hat auf Anweisung von Außenminister Gideon Sa'ar mit den Vorbereitungen auf das Jahr 2030 begonnen. Dann wird weltweit des 2.000. Jahrestags der Taufe Jesu im Jordan gedacht – ein Ereignis von großer religiöser Bedeutung für mehr als zwei Milliarden Christ:innen. Zur Koordination der Vorbereitungen wurde eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet.

Arbeitsgruppe koordiniert Vorbereitungen

Die Leitung der Arbeitsgruppe übernimmt Botschafter George Deek, Israels Sondergesandter für die christliche Welt und seit April 2026 erster christlicher Botschafter in der Geschichte des Landes. Die Gruppe soll den Dialog mit Kirchen, christlichen Gemeinschaften und religiösen Führungspersönlichkeiten weltweit intensivieren sowie die Zusammenarbeit mit den zuständigen Regierungsstellen koordinieren.

"Wir sind davon überzeugt, dass das Jahr 2030 eine Gelegenheit für Christen aus aller Welt sein wird, ins Heilige Land zu kommen, sich mit den Wurzeln ihres Glaubens zu verbinden und den Ort zu erleben, an dem die Geschichte des Christentums begann", so Außenminister Gideon Sa’ar. Weiter erklärt er: "Israel wird weiterhin die Religionsfreiheit und den Zugang zu heiligen Stätten für Angehörige aller Glaubensrichtungen gewährleisten." (red)