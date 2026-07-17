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AnimaWings startet Verbindung zwischen Wien und Cluj-Napoca
Mit dem heutigen Erstflug verbindet die rumänische Fluggesellschaft Wien ab sofort zweimal wöchentlich nonstop mit Cluj-Napoca.
Mit AnimaWings begrüßt der Flughafen Wien eine neue Fluggesellschaft in seinem Streckennetz. Die rumänische Airline fliegt die Stadt Cluj-Napoca ab sofort jeweils dienstags und freitags nonstop mit einem Airbus A220-300 an. Mit Beginn des Winterflugplans 2026 wird die Verbindung auf drei wöchentliche Flüge ausgebaut.
Neue Verbindung nach Rumänien
Die neue Strecke stärkt die Anbindung Wiens an eine der wirtschaftlich dynamischsten Regionen Rumäniens. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG, sagt sazu: "Cluj-Napoca verbindet wirtschaftliche Dynamik mit einer lebendigen Kultur- und Kreativszene und ist damit ein spannendes Reiseziel für Geschäfts- und Freizeitreisende. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit AnimaWings und heißen die Airline herzlich bei uns willkommen." Auch AnimaWings sieht in der neuen Verbindung großes Potenzial. Laut CEO und Mitgründer Marius Pandel reagiert die Fluggesellschaft mit der neuen Strecke auf die hohe Nachfrage von Unternehmen, der rumänischen Community im Ausland sowie von Reisenden, die Direktverbindungen zwischen regionalen Zentren Rumäniens und europäischen Metropolen nutzen.
Nonstop nach Cluj
AnimaWings verbindet Wien und Cluj-Napoca ab sofort mit zwei wöchentlichen Flügen (jeweils dienstags und freitags). Der Abflug findet um 6:50 Uhr in Cluj statt, mit Ankunft in Wien um 7:20 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 8:00 Uhr mit Ankunft um 10:20 Uhr in Cluj. Cluj-Napoca gilt als lebendige Universitätsstadt die historische Sehenswürdigkeiten mit einer modernen Kultur- und Gastroszene verbindet. Die Stadt ist außerdem ein idealer Ausgangspunkt für Reisen durch Transsilvanien mit seinen mittelalterlichen Städten und den Karpaten. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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17 Juli 2026
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