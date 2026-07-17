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Hurtigruten startet Buchungsaktion für ausgewählte Winterreisen
Im Rahmen einer zeitlich begrenzten Aktion sind ausgewählte Weihnachts- und Silvesterreisen der Nordkap-Linie ab Hamburg für die zweite Person zum halben Preis buchbar.
Hurtigruten bietet für ausgewählte Winterreisen auf der Nordkap-Linie ab Hamburg einen zeitlich begrenzten Flash Sale an. Bei Buchung von 20. bis 31. Juli 2026 reist die zweite Person einer Garantiekabine mit 50% Ermäßigung. Das Angebot gilt für folgende Weihnachts- und Silvesterabfahrten:
- 11. - 25.12.2026, MS Finnmarken
- 19.12.2026 - 02.01.2027, MS Midnatsol
- 25.12.2026 - 08.01.2027, MS Finnmarken
Die 15-tägige Nordkap-Linie zählt zu den Signature-Reisen von Hurtigruten und führt von Hamburg entlang der norwegischen Küste bis zum Nordkap. Im Reisepreis - 1. Person: ab 3.221 EUR / 2. Person ab 1.611 EUR - enthalten sind unter anderem ein All-inclusive-Konzept mit norwegischer Küche und ausgewählten Getränken sowie das Hurtigruten-Nordlichtversprechen. Die Aktion ist zudem mit der Ambassador-Ermäßigung kombinierbar.
Festtagsprogramm und Nordlichtversprechen
An Bord erwartet die Gäste ein deutschsprachiges Expeditionsteam mit Vorträgen, Fotoworkshops, Wanderungen und Kochvorführungen rund um die norwegische Kultur und Weihnachtstraditionen. Ergänzt wird das Programm durch längere Hafenaufenthalte sowie die Möglichkeit, die winterlichen Landschaften und – mit etwas Glück – die Polarlichter zu erleben. Sollte das Nordlicht während einer mindestens elftägigen Reise zwischen 20. September und 31. März nicht vom Schiff aus sichtbar sein, bietet Hurtigruten im Rahmen seines Nordlichtversprechens eine kostenlose sechstägige Reise an.
Weitere Informationen unter: www.hurtigruten.com (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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