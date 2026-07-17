Emerald Lumi startet ab 2027 auf der Seine

Mit dem Stapellauf der Emerald Lumi in der Werft in Rumänien hat Emerald Cruises einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur ersten Seine-Saison 2027 erreicht. Das 110m lange Schiff wurde speziell für Fahrten auf der Seine entwickelt und kann dadurch sowohl das Zentrum von Paris als auch Honfleur anlaufen – Destinationen, die nur von wenigen Flussschiffen erreicht werden können. An Bord finden bis zu 130 Gäste Platz.

Zur Ausstattung der Emerald Lumi zählen großzügige Kabinen und Suiten mit Balkon, das Reflections Restaurant, die Horizon Bar & Lounge sowie ein beheizter Innenpool, der sich am Abend in ein Kino verwandelt. Ergänzt wird das Angebot durch einen Selbstbedienungs-Waschsalon, der künftig auf den neuen Emerald Star-Ships zum Standard gehören soll.

Seine-Route mit längeren Aufenthalten

Ab März 2027 wird die Emerald Lumi die neue achttägige Route „Sensations of the Seine & Normandy“ befahren, die von Paris nach Honfleur und retour führt. Längere Aufenthalte in Honfleur und La Roche-Guyon sollen mehr Zeit für Erkundungen ermöglichen. Gästen wird täglich eine geführte Besichtigung angeboten. Zusätzlich stehen EmeraldACTIVE-Erlebnisse wie E-Bike-Touren, Wanderungen oder Kajakausflüge zur Auswahl. Zu den inkludierten Ausflügen zählen beispielsweise „Auf den Spuren von Claude Monet“ in Giverny sowie die ganztägige Tour zu den Landungsstränden des D-Day in der Normandie bei der Strände, Gedenkstätten und Museen besucht werden. Ergänzt wird das Angebot durch EmeraldPLUS-Erlebnisse wie einen Vortrag zum Zweiten Weltkrieg an Bord oder den Besuch eines traditionellen Cidre-Hofs mit Verkostung regionaler Spezialitäten.

Flughafentransfers, tägliches Frühstück, Mittag- und Abendessen an Bord, kostenlose Getränke zu den Mahlzeiten, geführte Ausflüge, EmeraldPLUS- und EmeraldACTIVE-Erlebnisse, Trinkgelder sowie WLAN sind bereits enthalten. DiscoverMORE-Ausflüge sind gegen Aufpreis buchbar.

Ausbau der Flotte

Die Emerald Lumi ist Teil der laufenden Flottenerweiterung der Scenic Group. Neben dem neuen Seine-Schiff haben zuletzt die Emerald Kaia und die Emerald Astra ihren Betrieb aufgenommen. Für 2027 und 2028 sind außerdem die Yachten Emerald Raiya und Emerald Xara sowie neue Flussschiffe für den Hugli in Indien und den Mekong in Asien geplant. (red)