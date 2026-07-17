tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung
Skip to Content

Emerald Lumi startet ab 2027 auf der Seine


Emerald Lumi wird erstmals zu Wasser gelassen
Mit der Emerald Lumi erweitert Emerald Cruises sein Flusskreuzfahrtangebot ab 2027 um eine neue Route auf der Seine.

Mit dem Stapellauf der Emerald Lumi in der Werft in Rumänien hat Emerald Cruises einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur ersten Seine-Saison 2027 erreicht. Das 110m lange Schiff wurde speziell für Fahrten auf der Seine entwickelt und kann dadurch sowohl das Zentrum von Paris als auch Honfleur anlaufen – Destinationen, die nur von wenigen Flussschiffen erreicht werden können. An Bord finden bis zu 130 Gäste Platz.

Zur Ausstattung der Emerald Lumi zählen großzügige Kabinen und Suiten mit Balkon, das Reflections Restaurant, die Horizon Bar & Lounge sowie ein beheizter Innenpool, der sich am Abend in ein Kino verwandelt. Ergänzt wird das Angebot durch einen Selbstbedienungs-Waschsalon, der künftig auf den neuen Emerald Star-Ships zum Standard gehören soll.

Seine-Route mit längeren Aufenthalten

Ab März 2027 wird die Emerald Lumi die neue achttägige Route „Sensations of the Seine & Normandy“ befahren, die von Paris nach Honfleur und retour führt. Längere Aufenthalte in Honfleur und La Roche-Guyon sollen mehr Zeit für Erkundungen ermöglichen. Gästen wird täglich eine geführte Besichtigung angeboten. Zusätzlich stehen EmeraldACTIVE-Erlebnisse wie E-Bike-Touren, Wanderungen oder Kajakausflüge zur Auswahl. Zu den inkludierten Ausflügen zählen beispielsweise „Auf den Spuren von Claude Monet“ in Giverny sowie die ganztägige Tour zu den Landungsstränden des D-Day in der Normandie bei der Strände, Gedenkstätten und Museen besucht werden. Ergänzt wird das Angebot durch EmeraldPLUS-Erlebnisse wie einen Vortrag zum Zweiten Weltkrieg an Bord oder den Besuch eines traditionellen Cidre-Hofs mit Verkostung regionaler Spezialitäten.

Flughafentransfers, tägliches Frühstück, Mittag- und Abendessen an Bord, kostenlose Getränke zu den Mahlzeiten, geführte Ausflüge, EmeraldPLUS- und EmeraldACTIVE-Erlebnisse, Trinkgelder sowie WLAN sind bereits enthalten. DiscoverMORE-Ausflüge sind gegen Aufpreis buchbar.

Ausbau der Flotte

Die Emerald Lumi ist Teil der laufenden Flottenerweiterung der Scenic Group. Neben dem neuen Seine-Schiff haben zuletzt die Emerald Kaia und die Emerald Astra ihren Betrieb aufgenommen. Für 2027 und 2028 sind außerdem die Yachten Emerald Raiya und Emerald Xara sowie neue Flussschiffe für den Hugli in Indien und den Mekong in Asien geplant. (red)

  scenic, scenic group, emerald, emerald lumi, lumi, schiff, baufortschritt, schiffsbau, flussschiff, seine, frankreich, paris

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
17 Juli 2026

13:55
Iran-Krieg trübt Stimmung in deutscher Tourismusbranche
13:39
Israel startet Vorbereitungen auf 2.000. Jahrestag der Taufe Jesu
12:06
AnimaWings startet Verbindung zwischen Wien und Cluj-Napoca
11:13
Hurtigruten startet Buchungsaktion für ausgewählte Winterreisen
10:51
Emerald Lumi startet ab 2027 auf der Seine
10:12
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 29/30

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.