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Shandrani Beachcomber Jubiläumsprogramm ab August
Das Resort feiert sein 35-jähriges Bestehen ab August mit exklusiven Events, kulinarischen Highlights und neuen Wellness-Erlebnissen für Gäste.
Das Shandrani Beachcomber Resort & Spa auf Mauritius feiert sein 35-jähriges Bestehen mit einem umfangreichen Jubiläumsprogramm. Ab August 2026 erwarten Gäste unter anderem eine große White Party zum Auftakt, neue Signature-Kreationen aus Küche und Bar, kulturelle Erlebnisse sowie die eigens entwickelte Spa-Kollektion „Moon & Ocean Wellness Journeys“.
Nach der umfassenden Modernisierung im vergangenen Jahr präsentiert sich das Resort heute zeitgemäßer denn je – unter anderem mit neugestalteten Restaurants, modernisierten Zimmern und dem neuen Adults-only-Bereich „Shandrani for 2“.
Auftakt mit White Party
Den Auftakt der Feierlichkeiten bildet am 1. August 2026 eine White Party am Pool des Resorts. Gemeinsam mit Gästen, langjährigen Mitarbeitenden und ehemaligen General Manager:innen wird dabei auf die Geschichte des Hauses angestoßen. Live-Musik, Feuerwerk und gemeinsame Erinnerungen begleiten den Abend. Im weiteren Verlauf des Jubiläumsmonats stehen zudem Themenabende mit Sega-Musik, Yoga-Sessions, Sundowner mit DJ, Barbecues und Cocktail-Empfänge auf dem Programm.
Kulinarische Highlights und Workshops
Auch die Gastronomie widmet sich dem Jubiläum: Der Cocktail „Shandrani Surprise“, der bereits zur Eröffnung des Resorts serviert wurde, kehrt für kurze Zeit auf die Barkarten zurück. Executive Chef Coopen präsentiert zudem den eigens kreierten Crab Burger, der mauritische Aromen mit internationalen Einflüssen verbindet.
Besondere Erlebnisse bieten außerdem die Workshops mit den „Artisans“ des Resorts. Gäste können dabei hinter die Kulissen blicken und unter anderem die Kunst des Cocktailmixens, das Falten kunstvoller Servietten oder die Zubereitung typischer mauritischer Gerichte kennenlernen.
Neue Wellness-Erlebnisse
Anlässlich des 35-jährigen Bestehens hat das Beachcomber Spa außerdem die limitierte Kollektion „Moon & Ocean Wellness Journeys“ entwickelt. Inspiriert von den natürlichen Rhythmen des Mondes und des Ozeans umfasst das Konzept verschiedene Anwendungen, Meditationen und Achtsamkeitserlebnisse unter freiem Himmel. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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