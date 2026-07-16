Belvelo: Jubiläumsprogramm mit vier neuen E-Bike-Reisen

Belvelo, die E-Bike-Marke von Lernidee Erlebnisreisen, startet mit einem erweiterten Angebot in die Saison 2026. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens wächst das Portfolio auf insgesamt 29 geführte E-Bike-Reisen. Neu im Programm sind Touren nach Sizilien, Siebenbürgen und Kambodscha sowie die erste Alpenüberquerung des Veranstalters per E-Bike. Alle Reisen sind ab sofort buchbar.

Neue Ziele von Italien bis Kambodscha

Zu den Neuheiten zählt eine E-Bike-Reise durch den Südosten Siziliens, die unter anderem durch die Barockstädte Noto, Ragusa Ibla, Modica und Scicli führt. Auf dem Programm stehen mediterrane Landschaften, regionale Spezialitäten und kulturelle Sehenswürdigkeiten. Erstmals bietet Belvelo zudem eine Reise durch Siebenbürgen an, bei der mittelalterliche Städte, Kirchenburgen, UNESCO-Welterbestätten und landestypische Unterkünfte im Mittelpunkt stehen. Neu ist auch eine Alpenüberquerung vom Tegernsee über Tirol und Kärnten bis zum Bleder See in Slowenien. Die Route verbindet alpine Landschaften, historische Bahnfahrten und Bergseen mit komfortablen Hotels. Das Fernreiseprogramm wird außerdem um eine Tour durch Kambodscha ergänzt, die unter anderem zu den Tempeln von Angkor Wat, nach Phnom Penh und auf die Insel Koh Rong Samloem führt.

"Genussradeln" statt Kilometer sammeln

Das Belvelo-Konzept bleibt auch im Jubiläumsjahr unverändert: Maximal 14 Gäste reisen gemeinsam mit deutschsprachiger Reiseleitung, hochwertigen Marken-E-Bikes und Begleitbus. Tagesetappen zwischen 25 und 70km lassen genügend Zeit für kulturelle Entdeckungen, regionale Küche und persönliche Begegnungen. Im Mittelpunkt steht nicht die sportliche Herausforderung, sondern das bewusste Erleben einer Region. Den Reisebürovertrieb unterstützt der Veranstalter zudem mit Webinaren, Schulungen und Famtrips.

Weitere Informationen unter: www.belvelo.de (red)