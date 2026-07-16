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Belvelo: Jubiläumsprogramm mit vier neuen E-Bike-Reisen
Zum zehnjährigen Jubiläum erweitert Belvelo sein Angebot um neue Touren nach Sizilien, Siebenbürgen, Kambodscha und die erste Alpenüberquerung per E-Bike.
Belvelo, die E-Bike-Marke von Lernidee Erlebnisreisen, startet mit einem erweiterten Angebot in die Saison 2026. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens wächst das Portfolio auf insgesamt 29 geführte E-Bike-Reisen. Neu im Programm sind Touren nach Sizilien, Siebenbürgen und Kambodscha sowie die erste Alpenüberquerung des Veranstalters per E-Bike. Alle Reisen sind ab sofort buchbar.
Neue Ziele von Italien bis Kambodscha
Zu den Neuheiten zählt eine E-Bike-Reise durch den Südosten Siziliens, die unter anderem durch die Barockstädte Noto, Ragusa Ibla, Modica und Scicli führt. Auf dem Programm stehen mediterrane Landschaften, regionale Spezialitäten und kulturelle Sehenswürdigkeiten. Erstmals bietet Belvelo zudem eine Reise durch Siebenbürgen an, bei der mittelalterliche Städte, Kirchenburgen, UNESCO-Welterbestätten und landestypische Unterkünfte im Mittelpunkt stehen. Neu ist auch eine Alpenüberquerung vom Tegernsee über Tirol und Kärnten bis zum Bleder See in Slowenien. Die Route verbindet alpine Landschaften, historische Bahnfahrten und Bergseen mit komfortablen Hotels. Das Fernreiseprogramm wird außerdem um eine Tour durch Kambodscha ergänzt, die unter anderem zu den Tempeln von Angkor Wat, nach Phnom Penh und auf die Insel Koh Rong Samloem führt.
"Genussradeln" statt Kilometer sammeln
Das Belvelo-Konzept bleibt auch im Jubiläumsjahr unverändert: Maximal 14 Gäste reisen gemeinsam mit deutschsprachiger Reiseleitung, hochwertigen Marken-E-Bikes und Begleitbus. Tagesetappen zwischen 25 und 70km lassen genügend Zeit für kulturelle Entdeckungen, regionale Küche und persönliche Begegnungen. Im Mittelpunkt steht nicht die sportliche Herausforderung, sondern das bewusste Erleben einer Region. Den Reisebürovertrieb unterstützt der Veranstalter zudem mit Webinaren, Schulungen und Famtrips.
Weitere Informationen unter: www.belvelo.de (red)
belvelo, lernidee, erlebnisreisen, e-bikem, ebike, fahrrad
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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16 Juli 2026
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