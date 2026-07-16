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Olimar kündigt Portugal Roadshow an
Olimar lädt Reisebüropartner:innen am 24. August 2026 zur Roadshow in Salzburg ein.
Gemeinsam mit visitAlentejo präsentiert der Spezialist vom 24. bis 28. August 2026 in Salzburg, Stuttgart, Mainz, Dortmund und Köln die Neuheiten des Portugal-Programms für die Saison 2027 und gibt Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Trends rund um das Reiseziel.
Neuheiten & Alentejo im Fokus
Vorgestellt werden die neuen Kataloge „Das ist Portugal!“ und „Südeuropas schönste Seiten“, neue Hotels, besondere Rundreisen sowie ausgewählte Reiseerlebnisse in Portugal – von der Algarve über Nordportugal bis nach Madeira und auf die Azoren. Als Hauptpartner der Roadshow präsentiert visitAlentejo außerdem die gleichnamige Region im Süden Portugals vor. Alentejo gilt mit seiner Atlantikküste, den Weinbergen und historischen Städten als eines der authentischsten Reiseziele des Landes und gewinnt insbesondere bei Individualreisenden zunehmend an Bedeutung. Ergänzt werden die Abende durch Fachvorträge, ein mediterranes Buffet, Weine aus dem Alentejo, persönliche Gespräche und Gewinnspiele. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Österreich-Termin:
- Salzburg: 24. August 2026
- Der Einlass beginnt um 18:15 Uhr, Veranstaltungsbeginn ist um 19:00 Uhr. Das Ende für ca. 21:30 Uhr geplant.
(red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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