Anex Gruppe Winter 2026/27: Mehr Ägypten und neue Fernziele

Die Reisemarken Anex Tour, Bucher Reisen, Neckermann Reisen und Öger Tours erweitern zur Wintersaison 2026/27 ihr Angebot deutlich. Grundlage dafür ist die positive Entwicklung in der aktuellen Sommersaison: Nach einem erfolgreichen Frühbucherstart und einer zwischenzeitlichen Zurückhaltung infolge des Iran-Konflikts verzeichnet die Anex Gruppe derzeit ein deutlich zweistelliges Buchungswachstum gegenüber dem Vorjahr. Auch die Nachfrage für die kommende Wintersaison liegt aktuell zweistellig über dem Vorwinter. Besonders stark entwickelt sich Ägypten: „Gegenüber dem Vorjahr verzeichnen wir für die kommende Wintersaison eine Verdoppelung der Ägyptenbuchungen. Die Basis für dieses Wachstum haben wir mit einem stark ausgebauten Flugprogramm, neuen Hotels und strategischen Partnerschaften geschaffen“, erklärt Yasir Karaçor, Geschäftsführer der Anex Gruppe in Deutschland und Österreich.

Ägypten mit erweitertem Flug- und Hotelangebot

Für die Wintersaison baut die Anex Gruppe das Ägypten-Programm demzufolge deutlich aus. Die Flugkapazitäten wurden um rund 50% erhöht, insbesondere in Kooperation mit Air Cairo nach Hurghada und Marsa Alam. Gleichzeitig wurde das Hotelportfolio am Roten Meer um zahlreiche neue Häuser ergänzt. Erstmals ist auch Kairo Teil des Winterprogramms: Die ägyptische Hauptstadt wird mit 21 Hotels im Mittelklasse- und 5-Sterne-Segment angeboten und profitiert unter anderem vom gestiegenen Interesse am neuen Grand Egyptian Museum.

Insgesamt umfasst das Ägypten-Portfolio der Gruppe inzwischen mehr als 250 Hotels. Neu hinzugekommen sind unter anderem Resorts in Marsa Alam, Sahl Hasheesh und der Makadi Bay mit umfangreichen All-Inclusive-Angeboten, Poollandschaften und Aquaparks.

Vietnam und Curaçao ergänzen Fernreiseportfolio

Neben Ägypten liegt ein weiterer Schwerpunkt des neuen Winterprogramms auf der Fernstrecke. Mit Vietnam und Curaçao nimmt die Anex Gruppe zwei neue Destinationen ins Programm auf. Vietnam wird mit rund 25 Hotels und drei Rundreisen angeboten. Im Mittelpunkt stehen die Küstenregionen Zentral- und Südvietnams mit Badezielen wie Da Nang, Hoi An, Nha Trang und der Insel Phu Quoc.Neu im Programm ist auch Curaçao mit 16 Hotels. Die Karibikinsel wird als einzige Destination der ABC-Inseln im Winter dreimal pro Woche direkt ab Deutschland angeflogen und punktet mit ganzjährig warmem Klima, farbenfroher Architektur, zahlreichen Buchten und guten Bedingungen für Tauch- und Wassersport.

Insgesamt umfasst das Fernstreckenprogramm der Anex Gruppe in der Wintersaison 2026/27 rund 330 Hotels in 10 Urlaubsländern, darunter gefragte Fernziele wie Thailand, die Malediven und Mexiko.

Kanaren, Türkei und Skiurlaub

Auch die Kanaren als klassische Winterziele bleiben ein wichtiger Bestandteil des Programms. Die Reisemarken der Anex Gruppe bieten dort ein umfangreiches Hotelportfolio mit rund 570 Häusern, das um neue Hotels ergänzt wurde. In der Türkei stehen im Winter 2026/27 rund 300 Hotels an der Türkischen Riviera sowie 170 Häuser in Istanbul zur Auswahl. Die Destination profitiert von milden Temperaturen und attraktiven Langzeitangeboten, die insbesondere für Aktivurlauber:innen und Langzeitreisende interessant sind.

Ergänzt wird das Winterprogramm durch Skireisen mit Eigenanreise in zehn Destinationen - darunter Österreich, Deutschland, die Schweiz und Italien. Frühbucher:innen können bei zahlreichen Winterangeboten zudem von Rabatten bis zu 45% profitieren. (red)