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Uber erweitert Portfolio um Bootsausflügen in Europa
Mit „Uber Boat by Click&Boat“ können Reisende ab sofort Bootserlebnisse an beliebten Küstenzielen Europas direkt über die Uber App buchen.
Uber erweitert sein Angebot an Reiseerlebnissen und bietet mit „Uber Boat by Click&Boat“ nun auch buchbare Bootsausflüge an. Der neue Service ist seit der ersten Juliwoche in fünf europäischen Sommerdestinationen verfügbar: an der Côte d’Azur mit Cannes, Nizza und Saint-Tropez, auf der spanischen Insel Ibiza sowie in Lissabon. Nutzer:innen können über die Uber App verschiedene Boote mit professionellen Skippern auswählen und direkt buchen.
Bootserlebnisse mit lokalen Skippern
Das Angebot umfasst unterschiedliche Erlebnisse für Familien, Paare und Gruppen – von Ausflügen entlang der Côte d’Azur über die Erkundung versteckter Buchten auf Ibiza bis zu Fahrten entlang der Küste Lissabons. Durchgeführt werden die Erlebnisse von zertifizierten, professionellen Skippern unter Einhaltung der lokalen maritimen Vorschriften. Durch ihre Expertise und ihre Destinationskenntnis können die Fahrten jederzeit flexibel an die aktuellen Wetterbedingungen, Navigationsanforderungen und zielortspezifische Besonderheiten angepasst werden.
Buchungen sind entweder direkt mit Bestätigung oder über eine Anfrage beim jeweiligen Bootseigentümer möglich. Die Preise variieren je nach Reiseziel, Saison, Dauer, Passagieranzahl und Bootstyp. Die in der Uber App angezeigten Preise und Verfügbarkeiten sind identisch mit jenen auf Click&Boat. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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