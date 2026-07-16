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Mit Rhomberg Reisen Last Minute nach Korsika
In den exklusiv von Rhomberg Reisen vertriebenen Feriendörfern auf Korsika sind für Kurzentschlossene noch Kapazitäten frei.
Rhomberg Reisen bietet in den Feriendörfern „Zum Störrischen Esel“ und „La Mora“ auf Korsika derzeit noch Last-Minute-Angebote. Verfügbar sind Unterkünfte in Bungalows sowie Wohnzelten. Beide Anlagen richten sich an Familien mit Kindern und Paare und verfügen über ein umfangreiches Freizeit-, Sport- und Unterhaltungsangebot. Besonders das autofreie Feriendorf „Zum Störrischen Esel“ bietet zahlreiche Programme für Kinder und Jugendliche sowie verschiedene Ausflüge und Aktivitäten, die bereits vor Reiseantritt gebucht werden können.
Komplettpakete inklusive Flug
Die Reisepakete beinhalten neben der Unterkunft auch eine erweiterte Halbpension sowie den Charterflug ab Wien, Graz, Salzburg, Innsbruck, Memmingen oder Friedrichshafen. Eine Urlaubswoche für zwei Erwachsene und zwei Kinder bis einschließlich elf Jahre ist inklusive Flug, Unterkunft im Wohnzelt und erweiterter Halbpension ab 2.895 EUR buchbar. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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16 Juli 2026
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