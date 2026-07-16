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TUI: Markus Fischer verstärkt das DACH-Führungsteam
TUI verstärkt ihr Führungsteam in der DACH-Region: Markus Fischer übernimmt ab sofort die Position des Director Commercial und komplettiert damit das Top Management Team der TUI Deutschland.
TUI hat Markus Fischer zum Director Commercial für die DACH-Region Deutschland, Österreich und Schweiz ernannt. In seiner neuen Funktion übernimmt er die Verantwortung für die kommerzielle Steuerung und ergänzt das Top Management Team der TUI Deutschland um Benjamin Jacobi, Susanne Gauglitz und Christian Bärwind.
Zu seinen Aufgaben zählen unter anderem die Bereiche Pricing, Yield- und Kapazitätsmanagement sowie die Weiterentwicklung der Wettbewerbsposition in den drei Märkten. Als Mitglied des DACH-Boards berichtet Fischer direkt an TUI Deutschland-Chef Benjamin Jacobi und soll die kommerziellen Aktivitäten der Region eng mit der Strategie der TUI Group verzahnen.
Mehr als 20 Jahre Führungserfahrung
Markus Fischer verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Preisgestaltung, Revenue Management, Nachfrageoptimierung und Netzwerkentwicklung. Zuletzt war er als Vice President bei der Challenge Group tätig und verantwortete dort die Bereiche Revenue Management, Pricing und Business Development. Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen bei DB Schenker sowie in der Lufthansa Group inne.
„Mit Markus Fischer gewinnen wir einen erfahrenen Strategen, der Märkte versteht und Wachstum gestaltet. Seine internationale Erfahrung, sein analytischer Blick auf Marktentwicklungen und seine kommerzielle Expertise werden wichtige Impulse für unser Geschäft geben“, sagt Benjamin Jacobi, CEO der TUI Deutschland. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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