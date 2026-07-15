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Flughafen-Ranking 2026: Wien erneut unter Europas Top 15
Eine aktuelle Auswertung von Holidu zeigt, welche Flughäfen in Europa bei Reisenden besonders gut abschneiden. Der Flughafen Wien behauptet sich erneut unter den 15 bestbewerteten Airports.
Der Flughafen Wien-Schwechat belegt im aktuellen Flughafen-Ranking des Ferienhausportals Holidu erneut Platz 13 unter den 85 verkehrsreichsten Flughäfen Europas. Mit einer durchschnittlichen Google-Bewertung von 4,2 Sternen und mehr als 50.000 Rezensionen liegt Wien deutlich vor anderen großen Drehkreuzen wie Frankfurt (Platz 46), Amsterdam (39), Paris-Charles-de-Gaulle (56) und Berlin Brandenburg (79). Unter den deutschsprachigen Flughäfen schneidet lediglich Zürich mit Platz 5 besser ab. Laut Holidu werden in Wien insbesondere die gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr, die übersichtliche Terminalstruktur sowie effiziente Sicherheitskontrollen positiv bewertet.
Istanbul erneut an der Spitze
An der Spitze des Rankings steht bereits zum dritten Mal in Folge der Flughafen Istanbul mit 4,4 Sternen. Ebenfalls unverändert auf den Plätzen zwei und drei folgen der Flughafen Porto sowie der Flughafen Helsinki, die ebenfalls jeweils 4,4 Sterne erreichen. Zu den größten Veränderungen im diesjährigen Ranking zählen Dublin, das sich um acht Plätze auf Rang 22 verbessert, sowie Palma de Mallorca, das auf Platz 21 zurückfällt. Barcelona und Brüssel verlieren jeweils neun Plätze.
Heraklion erneut Schlusslicht
Am Ende des Rankings liegt zum fünften Mal in Folge der Flughafen Heraklion auf Kreta. Reisende kritisieren dort vor allem Überfüllung, fehlende Sitzmöglichkeiten und lange Wartezeiten. Auf den weiteren Plätzen der am schlechtesten bewerteten Flughäfen folgen Brüssel-Charleroi und Nantes Atlantique, die laut Auswertung der Rezensionen ebenfalls mit Kapazitätsproblemen und Engpässen bei den Sicherheitskontrollen zu kämpfen haben. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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15 Juli 2026
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