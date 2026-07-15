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United führt im Airbus A321XLR neues Sitzkonzept ein


United Airlines - Airbus A321 XLR Economy Plus
United Airlines erweitert das Angebot in der Economy Plus um ein neues Sitzkonzept mit freiem Mittelsitz und fest integriertem Tisch.

United Airlines stattet ihre künftigen Airbus A321XLR mit einem neuen Sitzkonzept in der Economy Plus aus. In einer Reihe pro Flugzeug wird der Mittelsitz durch einen fest montierten Tisch ersetzt, wodurch Passagier:innen auf Fenster- und Gangplätzen mehr Bewegungsfreiheit sowie zusätzliche Ablagefläche erhalten. Das Konzept wird in allen 50 bestellten Airbus A321XLR umgesetzt. Der Verkaufsstart ist noch für dieses Jahr vorgesehen, die Preise sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden. Zudem prüft die Airline den Einsatz des Konzepts in weiteren Flugzeugtypen.

Mehr Premiumsitze

Mit dem Airbus A321XLR baut United zugleich ihr Premiumangebot aus. Das Flugzeug verfügt über 32 Plätze in der Premiumkabine – doppelt so viele wie in der Boeing 757 – sowie über United Polaris Studio-Suiten mit eigener Tür. Zur Ausstattung zählen außerdem 4K-Bildschirme mit Bluetooth-Konnektivität an jedem Sitz, größere Gepäckfächer sowie eine Snackbar im hinteren Bereich des Flugzeugs. Die ersten Flüge mit dem A321XLR sind für den kommenden Herbst geplant, internationale Einsätze sollen Anfang 2027 folgen. (red)

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Foto: privat

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Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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