Die österreichische Reisebürobranche trauert um KommR Dkfm. Edward Gordon

Die österreichische Reisebürobranche nimmt Abschied von KommR Dkfm. Edward Gordon, der am 5. Juli 2026 im Alter von 86 Jahren verstorben ist.

Die österreichische Reisebürobranche nimmt Abschied von KommR Dkfm. Edward Gordon, der am 5. Juli 2026 im Alter von 86 Jahren verstorben ist.

Mit ihm verliert die österreichische Tourismuswirtschaft einen prägenden Unternehmer, engagierten Interessenvertreter und hochgeschätzten Kollegen.

Edward Gordon prägte über Jahrzehnte die Salzburger und die österreichische Reisebürolandschaft. Als Eigentümer des Reisebüros Gordon in der Salzburger Kaigasse war er Zeit seines Berufslebens Reisebürokaufmann aus Überzeugung. Schon früh engagierte er sich über sein eigenes Unternehmen hinaus für die Weiterentwicklung der Branche, unter anderem im Rahmen der Salzburger Arbeitsgemeinschaft der Reisebüros und der daraus entstandenen Ferienmesse Salzburg.

Obmann des Fachverbands

Viele Jahre stand er als Obmann an der Spitze der Salzburger Fachgruppe Reisebüros. Von 2000 bis 2014 vertrat er als Obmann des Fachverbandes der Reisebüros in der Wirtschaftskammer Österreich die Interessen der heimischen Reisebüros und Reiseveranstalter auf Bundesebene. Vierzehn Jahre lang war er der Branche eine starke und anerkannte Stimme.

Seine Amtszeit war von tiefgreifenden Veränderungen geprägt. Die fortschreitende Digitalisierung, neue europäische Rechtsvorschriften und die Umgestaltung des Flugticketvertriebs stellten die Reisebüros vor große Herausforderungen. Edward Gordon setzte sich mit Beharrlichkeit für faire wirtschaftliche Rahmenbedingungen, für die Anerkennung der Beratungs- und Serviceleistung der Reisebüros sowie für einen wirksamen Schutz der Reisenden ein. Dabei blieb für ihn stets der Mensch im Mittelpunkt.

Edward Gordon war nicht nur ein kenntnisreicher und konsequenter Interessenvertreter, sondern vor allem ein hilfsbereiter und verlässlicher Mensch. Sein ausgeprägtes Serviceverständnis und seine Bereitschaft, für andere da zu sein, machten ihn weit über die Branche hinaus zu einer besonders geschätzten Persönlichkeit.

„Edward Gordon hat die österreichische Reisebürobranche über viele Jahre entscheidend mitgeprägt. Er hat die Interessen unserer Branche mit großer Erfahrung und Beharrlichkeit vertreten, ohne dabei jemals das Verbindende und Menschliche aus den Augen zu verlieren. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren“, sagt Gregor Kadanka, Obmann des Fachverbandes der Reisebüros in der Wirtschaftskammer Österreich.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Angehörigen sowie allen Freundinnen, Freunden und Wegbegleitern. Die österreichische Reisebürobranche wird Edward Gordon in dankbarer Erinnerung behalten.