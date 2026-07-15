| news | umfrage
a&o-Umfrage: Europa und Kurztrips prägen das Reiseverhalten
Eine aktuelle YouGov-Umfrage im Auftrag von a&o Hostels zeigt, dass Preis, Energiekosten und die Weltlage die Reiseentscheidungen vieler Europäer:innen beeinflussen.
Im Sommer 2026 entscheiden sich viele Europäer:innen aufgrund steigender Kosten und geopolitischer Unsicherheiten für Reisen innerhalb Europas. Laut einer repräsentativen YouGov-Umfrage im Auftrag von a&o Hostels mit mehr als 14.000 Befragten aus zwölf Ländern bleiben 11% in diesem Sommer ganz zu Hause. Gleichzeitig gewinnen Städte- und Kurztrips an Bedeutung: 30% planen eine Kurzreise im eigenen Land, weitere 16% einen Kurztrip innerhalb Europas und 17% eine mindestens einwöchige Europareise. Besonders ausgeprägt ist dieser Trend bei den 18- bis 34-Jährigen.
Preis bleibt wichtigster Entscheidungsfaktor
Für 31% der Befragten war der Preis ausschlaggebend für die Wahl ihres letzten Reiseziels und damit der wichtigste Einzelgrund bei der Reiseentscheidung. „Reisen bleibt ein starkes Bedürfnis – aber die Entscheidung, wohin es geht, ist heute mehr denn je eine Budgetfrage“, sagt Phillip Winter, CMO von a&o Hostels. Besonders in Ungarn sowie in Belgien und den Niederlanden spielt der Preis bei der Reiseplanung eine wichtige Rolle. Unter den 18- bis 34-Jährigen geben bis zu 37% an, ihr Reiseziel maßgeblich nach dem verfügbaren Budget ausgewählt zu haben.
Energiekosten und Weltlage beeinflussen die Urlaubsplanung
Neben den Reisekosten wirken sich auch hohe Energiekosten auf die Urlaubsplanung aus. 11% der Befragten verzichten in diesem Sommer deshalb vollständig auf eine Reise, in Deutschland und Frankreich liegt dieser Anteil sogar bei 15%. Weitere 5% möchten aufgrund der Energiekosten auf mindestens eine Flugreise verzichten, 3% auf mindestens eine Reise mit dem Auto. Insgesamt besonders betroffen sind ältere Reisende: In der Altersgruppe der über 55-Jährigen geben 13% an, in diesem Sommer gar nicht zu verreisen, bei den 18- bis 34-Jährigen sind es rund 7%.
Auch geopolitische Entwicklungen beeinflussen die Reiseplanung. 12% der Befragten geben an, dass die aktuelle Weltlage ihre Wahl des Reiseziels beeinflusst hat, in Österreich liegt dieser Anteil bei 19%. Ungeachtet der wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen bleibt für viele jedoch der persönliche Reisewunsch entscheidend: 20% wählten ihr letztes Reiseziel, weil sie dieses schon lange besuchen wollten. In Österreich trifft das sogar auf 25% der Befragten zu. (red)
umfrage, aundo, ao, hostel, umfrage, befragung, reisetrends, trends, reiseverhalten, kurztrips, yougov, studie
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
15 Juli 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Dertour Trend Report: Erholung und Balance prägen Urlaub 2026
Der aktuelle Travel Trend Report...
-
GetYourGuide: Großmütter-Tourismus als neuer Reisetrend
Junge Reisende suchen zunehmend den...
-
ÖAMTC: 94% der Österreicher:innen planen Sommerurlaub
Preisniveau und Sicherheit prägen die...
-
Urlaubsbarometer 2026: Reiselust trifft Sicherheitsdenken
Die Reiselust der Österreicher:innen bleibt...
-
Jetzt teilnehmen: Umfrage zu bewusstem Reisen
Schüler:innen der Berufsschule für Handel...