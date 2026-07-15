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TUI wird ab 2027 Titelsponsor des Palermo Marathons


TUI wird ab 2027 Titelsponsor des Palermo Marathons
TUI setzt weiter auf den Runcation-Trend und erweitert sein Portfolio an Laufevents um den TUI Palermo Marathon.

TUI baut sein Marathon-Engagement weiter aus und wird ab 2027 Titelsponsor des Palermo Marathons. Die Vereinbarung läuft zunächst bis Ende 2029. Bereits bei der diesjährigen Austragung am 15. November tritt das Unternehmen als Platin-Sponsor auf. Der Palermo Marathon wurde zuletzt zum 31. Mal ausgetragen und verzeichnete mehr als 3.000 Läufer:innen aus 35 Ländern. Die Strecke führt durch die historische Altstadt Palermos mit ihren UNESCO-Welterbestätten. 

„Die Kooperation mit dem Palermo Marathon ist der nächste Schritt unserer sehr erfolgreichen Marathon-Strategie. Die TUI Marathons in Zypern und Rhodos haben dieses Jahr eine beeindruckende Entwicklung gezeigt und der TUI Palma Marathon im Oktober ist bereits seit April ausverkauft“, sagt Sebastian Ebel, Vorstandsvorsitzender der TUI Group. Der Palermo Marathon ergänzt künftig gemeinsam mit den Veranstaltungen in Rhodos, Zypern und Mallorca die TUI Mittelmeer Marathon Liga.

Rhodos-Partnerschaft bis 2030 verlängert

Parallel dazu hat TUI die Partnerschaft als Titelsponsor des TUI Rhodos Marathon bis mindestens 2030 verlängert. Die ursprünglich bis 2027 vereinbarte Zusammenarbeit wurde damit um zwei weitere Austragungen erweitert. Gemeinsam wollen die Partner den Marathon weiterentwickeln und dabei Schwerpunkte auf Nachhaltigkeit, Inklusion, Innovation und die Zusammenarbeit mit lokalen Partner:innen setzen. Der TUI Rhodos Marathon brachte bei seiner jüngsten Austragung mehr als 5.000 Teilnehmer:innen aus 65 Ländern an den Start.

Die Marathons der TUI Mittelmeer Marathon Liga finden in der Nebensaison, also im Frühjahr und Herbst statt und bieten so optimale Bedingungen für Läufer:innen. Gleichzeitig tragen sie dazu bei, das Reiseaufkommen außerhalb der Hauptsaison zu steigern. Für die TUI Marathons in Rhodos, Zypern und Mallorca ist die Anmeldung bereits geöffnet.  (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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