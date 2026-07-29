Das neue Magazin „tip-exclusive Schifffahrtsträume 2026“ steht ab sofort zum Download bereit. Darin zu finden sind die spannende Zahlen zur Branche, Reportagen über die brandneue Mein Schiff Flow sowie zum Fly & Cruise-Produkt der Costa Smeralda und ganz viele News zu Hochsee- bzw. Flusskreuzfahrten.

Noch nie gab es so viele Kreuzfahrt- Passagier:innen wie im Vorjahr. 37,2 Mip. weltweit verbrachten Urlaub auf einem Schiff - um 7,5% mehr als im Jahr 2024. Wachstumsraten, von denen andere Branchen nur träumen können! Redakteur Dieter Putz hat für diese Ausgabe einige interessante Zahlen recherchiert (Laut CLIA (Cruise Line Association) stellen Reisende aus Nordamerika mit rd. 22,1 Mio. bzw. 60% den weltweit größten Anteil. Fast jeder dritte Kreuzfahrtgast kommt aus dieser Region.

Jeder 250. Kreuzfahrtgast kommt aus Österreich

Jeder dritte Passagier aus Europa kommt aus Deutschland – insgesamt 2,8 Mio. Mit 150.000 bis 160.000 Kreuzfahrt-Gästen steht Österreich, gemessen an seiner Größe, gar nicht so schlecht da. Auch wenn es noch viel schlummerndes Potenzial gibt. Die Chance, Österreicher:innen an Bord eines Schiffes zu treffen, ist gar nicht so unwahrscheinlich: Jeder 250. Gast kommt aus der Alpenrepublik. Auf einem Schiff mit einer Kapazität von 2.000 Passagier:innen fahren im Schnitt acht Österreicher:innen mit.

Anzunehmen ist, dass die Zahlen in Zukunft global noch weiter steigen werden. Selbst wenn einige Fahrtgebiete aus Sicherheitsgründen nicht befahren werden können. Wie die vergangenen Wochen gezeigt haben, kann ein Schiff relativ leicht – 50 Tage Betriebsausfall können natürlich nicht beschönigt werden – in eine andere Region verfrachtet werden. Eine Herausforderung, ohne Zweifel, aber im Vergleich zu einer Hotelanlage in einem Gebiet, das verängstigte Urlauber:innen meiden, sind das immer noch ganz gute Karten.

Kleine Sparte, große Bedeutung

Die wirtschaftliche Bedeutung dieses kleinen Segments der globalen Schifffahrt – rd. 110.000 Handelsschiffen stehen aktuell ca. 310 Hochseekreuzfahrtschiffe gegen- über – wird oft leichtfertig ignoriert. Weltweit lukriert die Kreuzfahrtindustrie eine Wertschöpfung in Höhe von rd. 168 Mrd. USD und sichert 1,6 Mio. Arbeitsplätze – an Bord, in Häfen und den Zielgebieten.

Der Vorwurf nimmermüder Kreuzfahrt- Kritiker:innen, dass Passagiere Häfen und umliegende Regionen überschwemmen würden, ohne Geld auszugeben, lässt sich mit den von der CLIA eruierten Fakten leicht entkräften: Pro Hafenanlauf gibt ein Passagier pro Tag im Schnitt 72 EUR aus, in Ein- und Ausstiegshäfen sind es etwa 258 EUR pro Tag, da oft Übernachtungen, Transfers oder Vor- und Nachprogramme gebucht werden.

Streben nach mehr Nachhaltigkeit

Im Bestreben nach emissionsarmem Betrieb spielt die Kreuzfahrt eine Pionier- Rolle. Hier werden deutlich mehr Anstrengungen unternommen als in der Handelsschifffahrt, die sich nur langsam zu neuen Technologien durchringen kann. Wer also reflexartig die Kreuzfahrtindustrie verdammt und seine wenig logischen Argumente dagegen online teilt, sollte einfach seine Gedanken zu Ende denken: Wie ist denn das Handy, mit dem der Einstieg in Social Media erfolgt, über die Weltmeere gekommen, wenn nicht mit einem Handelsschiff? Eben!

Und dennoch gibt es einen Aspekt, den die Reedereien nach wie vor nicht richtig auf die Reihe kriegen: Können Routen und Anlaufzeiten nicht so weit aufeinander abgestimmt werden, dass nicht zeitgleich zwei oder gar mehr Mega-Kreuzer denselben Hafen anlaufen? Damit wäre allen – Passagier:innen wie Einheimischen – geholfen. Das muss doch machbar sein!

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