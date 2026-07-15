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PEP-Tarife von NCL - Stand 15. Juli 2026
Die Reederei Norwegian Cruise Line (NCL) stellt die aktuellste Version ihrer PEP-Tarife bis Frühjahr 2028 bereit.
Erfahrungen aus erster Hand machen es so viel einfacher zu verkaufen, das weiß auch die internationale Reederei NCL und bietet Agents zahlreiche PEP-Angebote. Damit können ReisebüromitarbeiterInnen neben einzigartigen Schiffe & Routen auch das Gesundheits- und Sicherheitskonzept live kennenlernen.
PEP-Tarife für Reiseexperten
Anbei eine Liste mit allen aktuellen Sonderangeboten für Kreuzfahrten bis April 2028, die für Mitarbeitende der Reisebranche gültig und in EUR und USD erhältlich sind.
Agents, die sich für den Euro-Tarife entscheiden, können sich darüber hinaus für 7-tägige Kreuzfahrten ab 279 EUR das attraktive Free at Sea-Angebot für sicher. Damit erhalten Reisende bis Extras wie das Premium-Getränkepaket, WLAN-Minuten oder Ermäßigungen auf Landausflüge.
Für eine noch höhere Ersparnis können Reiseexperten der NCL-Schulungsplattform beitreten, denn mit jedem Fortschritt in den Kursen und Leistungsstufen erhalten die Absolventen höhere Rabatte auf Kreuzfahrten.
Weitere Informationen:
Die Preise gelten nur für MitarbeiterInnen der Reisebranche (z. B. Fluggesellschaft, Reisebüro, Hotel, Autovermietung) mit einer Kopie des Unternehmensausweises zur Überprüfung. Familie und Freunde sind berechtigt, solange sie zusammen mit einem Mitarbeitenden der Reisebranche in derselben Kabine reisen.
Alle Preise unterliegen der Verfügbarkeit und können sich ändern.
Weitere Informationen unter: norwegiancentral.com
Buchungen und Informationen unter: Vacation at Sea | pepXpress | meinpep | LufthansaTravelGate | PepCruise (red)
PEP-Tarife von NCL - Stand 15. Juli 2026
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PEP-Tarife von NCL - Stand 15. Juli 2026
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
15 Juli 2026
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