Explora Journeys präsentiert Katalog 2027 und neue Webinar-Reihe

Explora Journeys hat den neuen Katalog „Einzigartige Journeys 2027“ veröffentlicht. Die gedruckte Ausgabe wird derzeit an Vertriebspartner:innen versendet und soll Reisebüros sowie deren Kund:innen Inspiration für die Reiseplanung bieten. Der Katalog steht auch digital HIER zur Verfügung. Ab kommender Woche ergänzt zudem eine Broschüre mit ausgewählten Reisen der „Mediterranen Auszeit im Winter“ das Informationsangebot für kurzfristig buchbare Kreuzfahrten.

Webinare rund um den "Ocean State of Mind"

Begleitend zur Wintersaison im Mittelmeer startet Explora Journeys eine neue Webinar-Reihe für Reisebüros. Die Online-Schulungen finden zwischen Ende Juli und Anfang Dezember 2026 statt und widmen sich unterschiedlichen Themen rund um die Marke. Auf dem Programm stehen unter anderem die Booking Suite, Grundlagen zu Suiten, Inklusivleistungen und Buchungsprozessen, Informationen zu Penthouses und Residences, kostenfreie Marketingtools sowie die Highlights des Katalogs 2027. Darüber hinaus werden die Winterreisen der Explora II im Mittelmeer vorgestellt.

Weitere Infos und Anmeldung:

Die Webinare dauern jeweils 45 Minuten und finden im zweiwöchigen Rhythmus statt. Reisebüros können sich für einzelne oder mehrere Termine anmelden. Link zur Webinar-Reihe HIER (red)