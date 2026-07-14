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TUI Musement erweitert Angebot um mehrtägige Reiseerlebnisse


Zweitätige Safari in Kenia
Mit den neuen Multi Day Experiences bietet TUI Musement ab sofort weltweit buchbare Kurzreisen mit ein bis zwei Übernachtungen, lokalen Guides und außergewöhnlichen Unterkünften an.

TUI Musement erweitert sein Portfolio um die neue Produktkategorie „Multi Day Experiences“ (MDEs). Die angebotenen Kurzreisen kombinieren Ausflüge, authentische Begegnungen mit der lokalen Kultur und außergewöhnliche Übernachtungen zu einem ganzheitlichen Reiseerlebnis. Zum Start umfasst das Portfolio 35 mehrtägige Erlebnisse in Destinationen wie Australien, Costa Rica, Gambia, Kenia, Marokko, Peru, Schweden, Italien, Tansania, Thailand, Tunesien, den USA und Vietnam. Weitere Angebote seinen bereits in Planung und sollen 2027 folgen.

Intensive Reiseerlebnisses

Die Multi Day Experiences bündeln Transfers, Ausflüge und Unterkunft in einem Angebot und können sowohl vor Reisebeginn als auch spontan während des Urlaubs gebucht werden. Zu den aktuell bereits buchbaren Angeboten zählen beispielsweise eine mehrtägige Tour auf Ischia mit Besuch der Thermalquellen,  eine Tour durch die tunesische Sahara oder mehrtägige Safaris in Tansania und Kenia. Je nach Destination übernachten Gäste dabei unter anderem in Wüstencamps, Safari-Lodges, luxuriösen Dschungelzelten oder bei lokalen Communities. 

„Mit den Multi Day Experiences schaffen wir Erlebnisse für Reiseziele, die man nicht an einem einzigen Tag entdecken kann“, sagt Peter Ulwahn, CEO von TUI Musement. „Gemeinsam mit lokalen Expertinnen und Experten entwickeln wir außergewöhnliche Programme, die Reisende tief in ihr Urlaubsziel eintauchen lassen. Authentische Begegnungen, besondere Aktivitäten und einzigartige Übernachtungen machen diese Reisen zu unvergesslichen Erlebnissen.“

Weitere Informationen unter: www.tuimusement.com (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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