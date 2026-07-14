Rax-Sommer mit Kultur, Natur und Genuss

Seit 100 Jahren bringt die Rax-Seilbahn in den Wiener Alpen in Niederösterreich Gäste auf das Hochplateau der Rax. Anlässlich des Jubiläums steht der Bergsommer 2026 im Zeichen von Kultur, Naturerlebnissen und neuen Angeboten für Erholung und Genuss.

Mit dem neuen Veranstaltungsformat „Kultur am Nachmittag“ setzt die Rax in diesem Sommer einen Schwerpunkt auf kulturelle Erlebnisse in alpiner Umgebung. Rund um den Raxalm-Berggasthof in Prein stehen von Juli bis September Theateraufführungen, Konzerte, Lesungen und Kabarett auf dem Programm. Dabei wird auch die Verbindung der Rax zu Persönlichkeiten wie Sigmund Freud und Viktor Frankl aufgegriffen.

Abendevent & Kombitikets

Ein weiterer Höhepunkt ist die Mondscheinfahrt am 31. Juli 2026. Anlässlich des Jubiläumsjahres steht der Abend im Zeichen der 1920er-Jahre, der Zeit der Eröffnung der Rax-Seilbahn. Gäste erwartet ein Rahmenprogramm mit Live-Musik, kulinarischen Angeboten und einer Sonderfahrt bei Mondschein.

Für den Sommer 2026 stehen zudem verschiedene Kombitickets zur Verfügung, darunter die Verbindung der Rax-Seilbahn mit der historischen Höllentalbahn. Eine Ausstellung im Schloss Reichenau widmet sich unter dem Titel „Die großen Jubiläen der Bergpioniere“ gemeinsam mit dem 130-jährigen Bestehen der Bergrettung der alpinen Entwicklung der Region. Die Kombination aus Ausstellung und Rax-Seilbahn sowie Höllentalbahn kostet ab 42,70 EUR.

Naturerlebnis und Well-being-Angebote

Neben Wanderwegen und Aussichtspunkten auf dem rund 34 km² großen Hochplateau setzt die Rax im Sommer 2026 auch auf neue Angebote rund um Entschleunigung und Wohlbefinden. Dazu zählen unter anderem Cranio-Sacral-Behandlungen am Ottohaus, Kräuterangebote, Einblicke in die Ernährungslehre nach Hildegard von Bingen sowie das neue Format „Stimmig in der Natur“ mit Wandern und gemeinsamem Singen.

Mit dem Projekt „Pioniere & Freigeister“ können Gäste zudem mehr über die Geschichte der Region erfahren. Schautafeln, Skulpturen und interaktive Stationen widmen sich Persönlichkeiten wie Sigmund Freud, Arthur Schnitzler und Viktor Frankl. „100 Jahre Rax-Seilbahn sind für uns ein Anlass, zurückzublicken – vor allem aber auch nach vorne zu schauen. Die Rax war immer ein Ort der Innovation, der Begegnung und der Inspiration“, erklärt Bernd Scharfegger, Betreiber der Rax-Seilbahn und Geschäftsführer des Scharfegger’s Raxalpen Resorts. (Red)