Flughafen Wien verzeichnet Passagierrückgang im Juni

Die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) hat im Juni 2026 insgesamt 4.039.311 Passagier:innen verzeichnet und damit ein leichtes Plus von 0,2% gegenüber dem Vorjahresmonat erzielt. Am Standort Wien ging das Passagieraufkommen hingegen um 5,9% auf 2.832.434 Reisende zurück. Als Gründe für den Rückgang nennt der Flughafen Wien vor allem die Reduktion des Low-Cost-Carrier-Angebots sowie weniger Flugverbindungen aufgrund der anhaltenden Krise im Nahen und Mittleren Osten.

Verkehrsentwicklung im Detail

Während der Flughafen Wien im Juni 2026 einen Rückgang meldete, entwickelten sich die weiteren Standorte der Gruppe positiv. Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen um 16,9% auf 1.079.703 Reisende, der Flughafen Kosice verzeichnete ein Plus von 28,0% auf 127.174 Passagiere.

Am Standort Wien ging die Zahl der Lokalpassagiere im Juni um 7,3% auf 2.191.544 Reisende zurück. Gleichzeitig stieg die Zahl der Transferpassagiere um 2,5% auf 628.146. Die Flugbewegungen reduzierten sich um 4,5% auf 20.987 Starts und Landungen. Der Sitzladefaktor blieb mit 80,7% nahezu stabil.

Bei den internationalen Verbindungen ab Wien zeigten sich im Juni unterschiedliche Entwicklungen. Nach Westeuropa reisten 1.026.195 Passagiere (-2,5%), nach Osteuropa 224.480 Reisende (-17,2%). Die Nachfrage nach Nordamerika stieg um 2,1% auf 46.153 Passagiere, während der Nahe und Mittlere Osten aufgrund der anhaltenden Krisensituation einen Rückgang von 27,2% auf 40.093 Reisende verzeichnete. Der Ferne Osten legte hingegen um 10,6% auf 59.831 Passagier:innen zu.

Jänner bis Juni 2026

Von Jänner bis Juni 2026 verzeichnete der Flughafen Wien kumuliert 14.267.744 Passagiere und damit ein Minus von 3,2% gegenüber dem Vorjahr. Das Frachtaufkommen stieg im selben Zeitraum leicht um 0,2% auf 154.276 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 1,9% auf 19.975.392 Reisende. (red)