Austrian Airlines serviert neuen Signature Drink auf der Langstrecke

Austrian Airlines ergänzt ihr Spirituosensortiment auf der Langstrecke um den neuen Signature Drink „Austrian Dirndl“. Der Cocktail wird ab sofort an Bord der Dreamliner sowie der Boeing 777 und Boeing 767 serviert. Basis des Drinks ist ein Likör aus der Kornelkirsche, die in Ostösterreich auch als „Dirndl“ bekannt ist. Für die Zubereitung wird der Likör im Verhältnis 1:2 mit Mineralwasser gemischt und auf Eis serviert. Laut der Fluggesellschaft eignet sich der fruchtig-herbe Drink sowohl als Aperitif als auch als Digestif.

Entwicklung mit regionalen Partnern

Entwickelt wurde der Signature Drink gemeinsam mit der Wiener Dirndl genuss GmbH und THE Taste Symphonie. Die biologisch angebauten Kornelkirschen stammen aus Wien und Umgebung und werden im Spätsommer von Hand geerntet. (red)