| news | hotel » destination
Santa Irini Retreat: Boutique-Hotel mit persönlicher Geschichte
Für das Santa Irini Retreat auf der griechischen Insel Therasia gaben Dimitris Kriezis und Paris Savvidis ihre erfolgreichen Karrieren auf. Entstanden ist ein Boutique-Hotel, das ihre Verbundenheit mit der Insel widerspiegeln soll.
Mit dem Santa Irini Retreat haben Dimitris Kriezis und Paris Savvidis auf der kleinen Kykladeninsel Therasia einen Rückzugsort geschaffen, der eng mit ihrer persönlichen Geschichte verbunden ist. Der ehemalige Rechtsanwalt Kriezis und der frühere Manager Paris Savvidis entschieden sich bewusst dafür, ihre bisherigen Berufswege hinter sich zu lassen und stattdessen ein gemeinsames Herzensprojekt zu verwirklichen.
Ausgangspunkt war das historische Familienanwesen von Kriezis rund um die Kirche Agia Irini (Santa Irene). Das Gebäude, das seit Generationen im Familienbesitz ist, wurde zum heutigen Boutique-Hotel mit vier Suiten und zwei Zimmern umgestaltet. Das Ziel und die Vison der beiden Männer: einen Ort zu schaffen, der die Geschichte, Gastfreundschaft und Traditionen der Insel bewahrt.
Historisches Erbe als Inspiration
Eine wichtige Rolle spielte dabei auch das Vermächtnis von Kriezis' Großtante. Nach dem Erdbeben von 1956 unterstützte sie zahlreiche Bewohner:innen Therasias beim Wiederaufbau ihrer Häuser. Dieses Verständnis von Gemeinschaft und Gastfreundschaft sei zur Grundlage des heutigen Konzepts geworden.
Die Architektur orientiert sich an der traditionellen Bauweise der Kykladen. Naturstein, Kalk, handgefertigte Materialien und ein behutsam in die Landschaft integriertes Design prägen das Retreat, das über vier Suiten, zwei Zimmer sowie einen Innenhof, Gemüsegarten und Natursteinpool verfügt. Neben der Unterkunft möchten die Betreiber ihren Gästen auch die Kultur der Insel näherbringen. Dazu zählen traditionelle Kocherlebnisse, regionale Produkte und das jährlich stattfindende Agia-Irini-Fest, das Dimitris Kriezis bereits seit 1983 jedes Jahr am 5. Mai ausrichtet.
Auch weitere Aktivitäten zu Land und Wasser werden ermöglicht, doch es sei vor allem die Ruhe, die im Santa Irini Retreat Programm ist: „Hier, in der absoluten Stille können Gäste ihren Geist beruhigen, nachdenken, zuhören und in der Zeit zurückreisen. Vielleicht tragen sie bei ihrer Rückkehr einen Samen in sich, der sie inspiriert, in ihrem eigenen Leben etwas zu verändern...", so der hoffnungsfrohe Wunsch der beiden Unternehmer, die alljährlich zwischen Mai und Oktober nach dem Winter in Athen auch ihre eigenen Bedürfnisse auf Therasia immer wieder neu reflektieren. (red)
santa irini retreat, gründer, karriere, dimitris kriezis, paris savvidis, griechenland, retreat, therasia, boutique-hotel
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
14 Juli 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
TUI Musement erweitert Angebot um mehrtägige Reiseerlebnisse
Mit den neuen Multi Day...
-
Rax-Sommer mit Kultur, Natur und Genuss
Zum 100-jährigen Bestehen der Rax-Seilbahn...
-
Voice4Africa: WM-Erfolge fördern Tourismuspotenziale
Die Erfolge afrikanischer Nationalteams bei...
-
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 28/29
Krisenfrühwarn-Experte A3M stellt für uns...
-
Coral Travel baut Adults-Only-Angebot weiter aus
Die Nachfrage nach Adults-Only-Hotels steigt....