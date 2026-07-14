Santa Irini Retreat: Boutique-Hotel mit persönlicher Geschichte

Mit dem Santa Irini Retreat haben Dimitris Kriezis und Paris Savvidis auf der kleinen Kykladeninsel Therasia einen Rückzugsort geschaffen, der eng mit ihrer persönlichen Geschichte verbunden ist. Der ehemalige Rechtsanwalt Kriezis und der frühere Manager Paris Savvidis entschieden sich bewusst dafür, ihre bisherigen Berufswege hinter sich zu lassen und stattdessen ein gemeinsames Herzensprojekt zu verwirklichen.

Ausgangspunkt war das historische Familienanwesen von Kriezis rund um die Kirche Agia Irini (Santa Irene). Das Gebäude, das seit Generationen im Familienbesitz ist, wurde zum heutigen Boutique-Hotel mit vier Suiten und zwei Zimmern umgestaltet. Das Ziel und die Vison der beiden Männer: einen Ort zu schaffen, der die Geschichte, Gastfreundschaft und Traditionen der Insel bewahrt.

Historisches Erbe als Inspiration

Eine wichtige Rolle spielte dabei auch das Vermächtnis von Kriezis' Großtante. Nach dem Erdbeben von 1956 unterstützte sie zahlreiche Bewohner:innen Therasias beim Wiederaufbau ihrer Häuser. Dieses Verständnis von Gemeinschaft und Gastfreundschaft sei zur Grundlage des heutigen Konzepts geworden.

Die Architektur orientiert sich an der traditionellen Bauweise der Kykladen. Naturstein, Kalk, handgefertigte Materialien und ein behutsam in die Landschaft integriertes Design prägen das Retreat, das über vier Suiten, zwei Zimmer sowie einen Innenhof, Gemüsegarten und Natursteinpool verfügt. Neben der Unterkunft möchten die Betreiber ihren Gästen auch die Kultur der Insel näherbringen. Dazu zählen traditionelle Kocherlebnisse, regionale Produkte und das jährlich stattfindende Agia-Irini-Fest, das Dimitris Kriezis bereits seit 1983 jedes Jahr am 5. Mai ausrichtet.

Auch weitere Aktivitäten zu Land und Wasser werden ermöglicht, doch es sei vor allem die Ruhe, die im Santa Irini Retreat Programm ist: „Hier, in der absoluten Stille können Gäste ihren Geist beruhigen, nachdenken, zuhören und in der Zeit zurückreisen. Vielleicht tragen sie bei ihrer Rückkehr einen Samen in sich, der sie inspiriert, in ihrem eigenen Leben etwas zu verändern...", so der hoffnungsfrohe Wunsch der beiden Unternehmer, die alljährlich zwischen Mai und Oktober nach dem Winter in Athen auch ihre eigenen Bedürfnisse auf Therasia immer wieder neu reflektieren. (red)