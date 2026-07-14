Coral Travel & Ferien Touristik: Reisen bis November 2027 buchbar

Mit dem Verkaufsstart für den Sommer 2027 geben Coral Travel und Ferien Touristik Reisebüros schon jetzt die Möglichkeit, die kommende Sommersaison aktiv zu vermarkten. Neben attraktiven Frühbucherkonditionen profitieren Reisebüros von frühzeitig gesicherten Umsätzen sowie einem unverändert verlängerten Provisionsmodell. Zum bereits freigeschalteten Programm gehören zahlreiche Urlaubsregionen rund ums Mittelmeer: Neben Spanien mit den Balearen und Kanaren, der Türkei, Griechenland, Ägypten, Portugal und Montenegro stehen auch Fernreiseziele wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Mexiko zur Verfügung. Darüber hinaus können Reisebüros bereits viele Reisen nach Thailand, auf die Malediven, nach Mauritius und Vietnam anbieten. Das Angebot wird sukzessive weiter ausgebaut.

Früh buchen mit Vorteilen

Für Agents ergeben sich duch den frühen Verkaufsstart zusätzliche Argumente für das Beratungsgespräch. So können Kund:innen von einer großen Auswahl an Hotels, Rundreisen und Reiseterminen wählen und von attraktiven Frühbucherkonditionen profitieren. Zusätzlich verspricht der Veranstalter Planungssicherheit: Sollten nach der Buchung die Flugkosten steigen, übernimmt Coral Travel die dadurch entstehenden Mehrkosten, der gebuchte Reisepreis bleibt unverändert.

„Mit dem frühen Verkaufsstart schaffen wir Planungssicherheit für unsere Vertriebspartner:innen und ihre Kund:innen gleichermaßen. Zudem werden wir Agents auch für den Sommer 2027 wieder mit attraktiven Famtrips, Infoveranstaltungen und Events bei ihrer Beratung und ihrem Verkauf unterstützen“, so Cornelius Meyer, Deputy Managing Director Sales & Marketing bei Coral Travel.

Zusatzleistungen verfügbar

Marika Schmidt, stellvertretende Geschäftsführerin für Dynamisches Produkt, Gruppen, Service & Reservierung, ergänzt: „Auch im Sommer 2027 bieten wir wieder zahlreiche Serviceleistungen an, die den Urlaub für unsere gemeinsamen Kundinnen und Kunden noch komfortabler machen.“ Zudem kann für Antalya, Hurghada und Heraklion bereits bei der Buchung im CRS ein Privattransfer ohne Zwischenstopps ausgewählt werden. (red)