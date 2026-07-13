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Scenic Eclipse II: Deutschland-Premiere im Sommer 2026


Scenic Eclipse II
Die Discovery-Yacht der Scenic Group läuft Anfang August erstmals den Hamburger Hafen an. Der Erstanlauf wird von einem offiziellen Empfang und einem Rahmenprogramm begleitet.

Die Discovery-Yacht Scenic Eclipse II wird am 3. August 2026 erstmals den Hamburger Hafen anlaufen. Das Schiff soll gegen 19:00 Uhr am neuen Cruise Terminal HafenCity festmachen und dort seine Deutschland-Premiere feiern – inklusive eines offiziellen Empfangs und eines begleitenden Rahmenprogramms.
Die Hafeneinfahrt der Scenic Eclipse II endet am neuen Cruise Terminal HafenCity, das erst kürzlich als Teil des Westfield Überseequartiers eröffnet wurde. Das moderne Quartier verbindet Kreuzfahrt, Einzelhandel, Gastronomie und Freizeitangebote und bietet Gästen einen attraktiven Ausgangspunkt für einen Aufenthalt in Hamburg. 

Am 4. August erhalten geladene Gäste im Rahmen von Schiffsbesichtigungen die Möglichkeit, die Scenic Eclipse II und ihr Bordkonzept kennenzulernen. Am Morgen werden die Gäste beim Verlassen des Schiffes von einem lokalen Chor begrüßt. Darüber hinaus ist eine offizielle Willkommenszeremonie an Bord mit Vertreter:innen der Stadt und des Hafens vorgesehen. Zum Auslaufen des Schiffes um 18:00 Uhr verabschiedet die Hamburger Feuerwehr die Scenic Eclipse II traditionell mit einem Wasserfontänengruß.

Luxus-Expeditionsschiff für weltweite Reisen

Die Scenic Eclipse II gehört zur Flotte der Scenic Group und bietet Platz für maximal 228 Passagier:innen. Zum Bordangebot zählen zehn gastronomische Konzepte, ein Butler-Service in jeder Suite sowie optionale Hubschrauberflüge und Tauchgänge mit einem speziell angefertigten U-Boot. Begleitet werden die Reisen von einem Expeditionsteam aus Naturforscher:innen, Geolog:innen und Meeresbiolog:innen, das die Ausflüge fachlich begleitet. (red) 

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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