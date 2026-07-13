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LMX erweitert Portfolio um zwei neue Veranstaltermarken


Foto: Dima Sidelnikov / shutterstock.com
Mit LMXSmart und LMXSmart Option hat die LMX Veranstaltergruppe zwei neue Marken für den Reisebürovertrieb eingeführt.

Die LMX Veranstaltergruppe hat ihr Portfolio um die beiden neuen Veranstaltermarken LMXSmart (LMXS) und LMXSmart Option (LMXO) erweitert. Beide Marken sind bereits seit April für den Reisebürovertrieb freigeschaltet und sollen unterschiedliche Kundenbedürfnisse abdecken.

Während sich LMXSmart an preisbewusste Urlauber:innen richtet, die Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen, bietet LMXSmart Option zusätzliche Flexibilität im Buchungsprozess. Jede Buchung umfasst automatisch eine kostenfreie Drei-Tages-Option. Darüber hinaus können bei LMXSmart Option auch Low-Cost-Carrier und Linienflüge optional eingebucht werden.

Pauschalreisen in zehn Urlaubsländer

Zum Start umfasst das Angebot beider Marken Pauschalreisen in beliebte Kurz- und Mittelstreckenziele für Sommer und Herbst 2026. Buchbar sind Reisen nach Ägypten, in die Türkei, nach Spanien, Griechenland, Portugal, Italien, Zypern, Kroatien, Malta und Tunesien. Weitere Ziele sollen folgen. 

Umsätze werden voll angerechnet

Für Reisebüropartner:innen fließen sämtliche Umsätze, die über LMXSmart und LMXSmart Option erzielt werden, vollständig in den Gesamtumsatz der LMX-Gruppe ein. Die Verprovisionierung erfolgt analog zum bestehenden Provisionsmodell der Agenturen. (red) 

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Foto: privat

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Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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