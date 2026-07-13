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Star Clippers ernennt Leo Chang zum neuen CEO
Leo Chang übernimmt die Leitung von Star Clippers und soll das internationale Wachstum sowie die Weiterentwicklung des Gästeerlebnisses vorantreiben.
Star Clippers hat Leo Chang zum neuen CEO ernannt. Der Anbieter von Segel-Kreuzfahrten mit Sitz in Monaco und Miami startet damit einen neuen Abschnitt in der Unternehmensgeschichte. Gegründet wurde Star Clippers 1989 vom derzeitigen CEO Mikael Krafft, der die Reederei mit der Idee aufbaute, traditionelle Segelerlebnisse mit dem Komfort einer modernen Megayacht zu verbinden. Krafft bleibt dem Unternehmen auch künftig als engagierter Eigentümer und Executive Chairman verbunden.
Neuer CEO mit Erfahrung und Leidenschaft
Leo Chang verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Führungserfahrung in den Bereichen strategisches Wachstum und operative Entwicklung. Zuletzt war er als Chief Business Development Officer bei Lindblad Expeditions tätig, wo er unter anderem die Unternehmensentwicklung, strategische Planung sowie Flottenwachstum und den Ausbau des landbasierten Abenteuerreise-Angebots verantwortete.
Bei Star Clippers übernimmt Chang die Verantwortung für den operativen Betrieb, Wachstumsinitiativen, die internationale Marktpräsenz sowie die Weiterentwicklung der Marke. Eric Krafft, Eigentümer und bisheriger CEO von Star Clippers, sagt zur Ernennung des neuen CEO: „Leo hat eine unglaubliche Leidenschaft für unseren einzigartigen und authentischen Reisestil." Sein Verständnis für Kreuzfahrten mit kleinen Schiffen und sein zukunftsorientierter Führungsstil machten ihn zur passenden Führungspersönlichkeit, um das Erbe von Star Clippers weiterzuführen.
Chang selbst sagt: „Es ist mir eine große Ehre, dieses ikonische und beliebte Unternehmen zu leiten. Unsere Mission wird es sein, das Erlebnis für unsere Gäste weiter aufzuwerten, unsere globale Reichweite auszubauen und auch in Zukunft innovative, private und nachhaltige Seereisen anzubieten, die größere Schiffe schlichtweg nicht kopieren können.“ (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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